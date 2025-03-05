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Когда Чистый четверг в 2025 году в Украине: обычаи, дата праздника

Виталий Кирсанов
5 марта 2025, 15:04
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Каждый год христиане восточного и западного обрядов отмечают Пасху. Празднику предшествует Страстная седмица, на которую приходится Чистый четверг.
Чистый четверг
Когда Чистый четверг в 2025 году в Украине / Фото: Википедия

Кратко:

  • Что это за праздник Чистый четверг: его история
  • Что принято делать в Чистый четверг: традиции
  • Что нельзя делать в Чистый четверг

Ежегодно христиане двух обрядов празднуют Пасху. Перед этим событием идет Страстная неделя, в рамках которой особое значение имеет Чистый четверг. Существует убеждение, что в этот день вода обретает целебную силу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля и будет совпадать для христиан обоих обрядов. Православные придерживаются юлианского календаря, в то время как католики руководствуются григорианским.

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Страстная неделя также начнется одновременно – 14 апреля, а Чистый четверг придется на 17 апреля.

Что это за праздник Чистый четверг: его история

Чистый четверг – это важный день Страстной недели, предшествующий Пасхе. Он напоминает о событиях, произошедших во время Тайной вечери Иисуса Христа с апостолами. Именно в этот день, согласно Евангелию, Христос установил таинство Евхаристии (Причастия), омыл ноги своим ученикам в знак смирения и любви и предсказал свое предательство.

Чистый четверг имеет корни в библейских событиях, описанных в Новом Завете. Вечером Иисус собрал апостолов на Тайный ужин, где разделил хлеб и вино, сказав: "Это – Тело Мое", "Это – Кровь Моя", призвав учеников совершать это в Его память. Так было начато христианское Таинство Причастия.

Перед ужином Христос умыл ноги своим ученикам, показав пример смирения и служения ближним. Это стало символом очищения не только тела, но и души.

Что принято делать в Чистый четверг: традиции

С Чистым четвергом связаны многочисленные народные и религиозные обычаи:

Очистка водой. Считается, что в этот день вода приобретает особые целебные свойства. Люди с утра пытались искупаться или хотя бы умыться, чтобы смыть грехи и болезни. Купаться советуют стоя. Лучше, чтобы вода была холодной. А когда вода будет стекать необходимо представить, что это льется не просто вода, а чистое яркое белое свет, смывает негатив и очищает душу.

Уборка дома. В Чистый четверг принято наводить порядок в домах, что символизирует внутреннюю очистку.

Выпекание пасок. Именно в этот день традиционно готовят куличи и другие пасхальные блюда.

Церковные богослужения. В храмах совершается литургия, во время которой верующие могут приступить к исповеди и причастию. Вечером отправляется служба, включающая чтение 12 Евангелий о Страстях Христовых.

Чистый четверг напоминает о важности духовного очищения, смирения, любви к ближнему и готовности служить другим. Он является подготовкой к главному событию Воскресения Христова, что символизирует победу жизни над смертью.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый четверг – это особый день Страстной недели, связанный с очищением души и тела, поэтому существует ряд запретов и рекомендаций, соблюдаемых верующими.

1. Нельзя ссориться, злословить и оскорблять других

Этот день – символ духовного очищения, поэтому важно избегать конфликтов, отрицательных мыслей и слов. Считается, что ссоры в Чистый четверг могут затянуться на весь год.

2. Нельзя лениться и бездельничать

По традиции, в Чистый четверг следует убирать дом, стирать вещи, готовить кулич и пасхальные яйца. Считается, что лень в этот день может принести неурядицы.

3. Нельзя оставлять грязь в доме

Чистота в доме символизирует духовное очищение. Поэтому пытались навести порядок во всех углах, выбросить ненужные вещи и смыть всю пыль и грязь.

4. Нельзя одалживать деньги или отдавать что-либо из дома

Считается, что если в Чистый четверг одолжить деньги или какую-нибудь вещь, то можно отдать вместе с ними свое состояние и удачу.

5. Нельзя работать после заката

Вечером верующие посещают богослужения, поэтому после заката следует прекратить хозяйственные дела и сосредоточиться на молитве и покое.

6. Нельзя стричься и делать маникюр

Существует поверье, что в этот день не стоит стричь волосы или ногти, поскольку это может обрезать удачу и здоровье.

7. Нельзя оставлять еду неприготовленной

В Чистый четверг традиционно пекут паски и красят яйца, а также готовят другие пасхальные блюда. Считается, что еду лучше приготовить заранее, чтобы не работать в Великую пятницу.

Чистый четверг – это не просто день уборки, а время для очищения души из-за добрых дел, молитвы и покоя. Важно избегать негатива, гнева и обиды, настроиться на светлые мысли и подготовиться к Пасхе.

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