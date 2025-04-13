В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, детали

Что известно о пожаре в Оренбурге:
- Загорелась подстанция в районе Сакмарской ТЭЦ
- Часть домов оставалась без электричества
Рано утром 13 апреля в российском Оренбурге прогремел мощный взрыв. По данным местных жителей, произошло возгорание в районе Сакмарской ТЭЦ. Часть домов остались без электричества.
Как сообщает Telegram-канал Astra, в Единой дежурной диспетчерской службе заявили, что "произошло замыкание на трансформаторной подстанции".
Предварительно, взрыв произошел в 5:08 утра по местному времени. После этого районе местной ТЭЦ на электроподстанции случился пожар.
Кадры взрывов в Оренбурге
"Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции. Пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано", - так прокомментировали ситуацию в МЧС.
Причины пожара и взрыва в МЧС не называли.
Взрывы в России – новости по теме:
Как сообщал Главред, в начале апреля дроны нанесли удары по Московской области. Был атакован и Липецк, сообщали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В ночь с 8 на 9 апреля на военном аэродроме Моздок в Северной Осетии РФ прогремели взрывы. Также были взрывы в Саратовской области и в Краснодарском крае. В России заявляли об атаках БПЛА.
В субботу 12 апреля снова были взрывы в Саратовской области. На военном аэродроме фиксировался масштабный пожар. Россияне сообщали о "возгорании мазута".
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Что такое Сакмарская ТЭЦ?
Сакмарская ТЭЦ – энергетическое предприятие в Оренбурге. ТЭЦ обеспечивает город теплом на 80%, а также электроэнергией и горячей водой. Мощность теплоэлектроцентрали – 460 МВт. Установленная паропроизводительность – 2260 2260 т/ч (тепловая мощность 1576 Гкал/час), пишет Википедия.
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