В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, детали

В результате возгорания, предварительно, в районе Сакмарской ТЭЦ, часть домов были без света.

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В Оренбурге прогремели громкие взрывы в районе Сакмарской ТЭЦ - соцсети / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Что известно о пожаре в Оренбурге:

Загорелась подстанция в районе Сакмарской ТЭЦ

Часть домов оставалась без электричества

Рано утром 13 апреля в российском Оренбурге прогремел мощный взрыв. По данным местных жителей, произошло возгорание в районе Сакмарской ТЭЦ. Часть домов остались без электричества.

Как сообщает Telegram-канал Astra, в Единой дежурной диспетчерской службе заявили, что "произошло замыкание на трансформаторной подстанции".

видео дня

Предварительно, взрыв произошел в 5:08 утра по местному времени. После этого районе местной ТЭЦ на электроподстанции случился пожар.

Кадры взрывов в Оренбурге

В Оренбурге прогремели мощные взрывы, вследствие которых возник пожар / Скриншот Главред

"Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции. Пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано", - так прокомментировали ситуацию в МЧС.

Причины пожара и взрыва в МЧС не называли.

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Как сообщал Главред, в начале апреля дроны нанесли удары по Московской области. Был атакован и Липецк, сообщали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ночь с 8 на 9 апреля на военном аэродроме Моздок в Северной Осетии РФ прогремели взрывы. Также были взрывы в Саратовской области и в Краснодарском крае. В России заявляли об атаках БПЛА.

В субботу 12 апреля снова были взрывы в Саратовской области. На военном аэродроме фиксировался масштабный пожар. Россияне сообщали о "возгорании мазута".

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Что такое Сакмарская ТЭЦ? Сакмарская ТЭЦ – энергетическое предприятие в Оренбурге. ТЭЦ обеспечивает город теплом на 80%, а также электроэнергией и горячей водой. Мощность теплоэлектроцентрали – 460 МВт. Установленная паропроизводительность – 2260 2260 т/ч (тепловая мощность 1576 Гкал/час), пишет Википедия.

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