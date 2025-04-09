Губернаторы РФ бьют тревогу: под атакой аэродром 'Моздок' и еще пару целей

Жители Энгельса сообщали о по меньшей мере пяти взрывах и характерном звуке дронов перед ними.

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Взрывы прогремели над российскими городами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал "Астра"

О чем речь:

Несколько регионов РФ подверглись вероятным атакам дронов, слышны взрывы

Основной удар, предположительно, по военному аэродрому в Моздоке

Губернатор Северной Осетии заявил о сбитии 15 дронов без жертв и разрушений

В ночь с 8 на 9 апреля 2025 года несколько регионов Российской Федерации оказались под звуками взрывов, вызванных, предположительно, атаками беспилотников. В частности, удар был нанесен по военному аэродрому в Моздоке, что в Северной Осетии. Об этом, ссылаясь на свидетелей событий, сообщает издание "Астра".

В четыре часа утра губернатор региона Сергей Меняйло объявил о введении режима беспилотной угрозы. Позже он сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских дронов.

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"В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет", - заявил Меняйло в своем Telegram-канале.

Параллельно взрывы были зафиксированы в Саратовской области и на территории Краснодарского края. Как сообщает "SHOT", местная ПВО открыла огонь по воздушным целям.

Жители Энгельса (Саратовская область) рассказали о по крайней мере пяти взрывах в районе проспекта Химиков, а также о ярких вспышках в небе. Перед тем, как начались взрывы, люди слышали характерный звук дрона.

Энгельс-2 / Главред - инфографика

Официальных заявлений о повреждениях или пострадавших пока нет. Тем временем губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о вероятной атаке дронов и отметил, что системы оповещения работают в режиме повышенной готовности.

В Краснодарском крае взрывы были слышны вблизи Славянска-на-Кубани, в Крымске и в районе станицы Раевской - свидетели делятся в соцсетях сообщениями о громких звуках.

Удар по России - что известно

Как писал Главред, недавно в Поволжье дроны СБУ взорвали завод по производству взрывчатки. На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания.

Также недавно и Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Системы ПВО работали в разных районах области, однако зафиксировано попадание в жилые дома.

В то же время в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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