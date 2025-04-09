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Губернаторы РФ бьют тревогу: под атакой аэродром "Моздок" и еще пару целей

Даяна Швец
9 апреля 2025, 08:28
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Жители Энгельса сообщали о по меньшей мере пяти взрывах и характерном звуке дронов перед ними.
Губернаторы РФ бьют тревогу: под атакой аэродром 'Моздок' и еще пару целей
Взрывы прогремели над российскими городами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал "Астра"

О чем речь:

  • Несколько регионов РФ подверглись вероятным атакам дронов, слышны взрывы
  • Основной удар, предположительно, по военному аэродрому в Моздоке
  • Губернатор Северной Осетии заявил о сбитии 15 дронов без жертв и разрушений

В ночь с 8 на 9 апреля 2025 года несколько регионов Российской Федерации оказались под звуками взрывов, вызванных, предположительно, атаками беспилотников. В частности, удар был нанесен по военному аэродрому в Моздоке, что в Северной Осетии. Об этом, ссылаясь на свидетелей событий, сообщает издание "Астра".

В четыре часа утра губернатор региона Сергей Меняйло объявил о введении режима беспилотной угрозы. Позже он сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских дронов.

видео дня

"В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет", - заявил Меняйло в своем Telegram-канале.

Параллельно взрывы были зафиксированы в Саратовской области и на территории Краснодарского края. Как сообщает "SHOT", местная ПВО открыла огонь по воздушным целям.

Жители Энгельса (Саратовская область) рассказали о по крайней мере пяти взрывах в районе проспекта Химиков, а также о ярких вспышках в небе. Перед тем, как начались взрывы, люди слышали характерный звук дрона.

Энгельс-2
Энгельс-2 / Главред - инфографика

Официальных заявлений о повреждениях или пострадавших пока нет. Тем временем губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о вероятной атаке дронов и отметил, что системы оповещения работают в режиме повышенной готовности.

В Краснодарском крае взрывы были слышны вблизи Славянска-на-Кубани, в Крымске и в районе станицы Раевской - свидетели делятся в соцсетях сообщениями о громких звуках.

Удар по России - что известно

Как писал Главред, недавно в Поволжье дроны СБУ взорвали завод по производству взрывчатки. На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания.

Также недавно и Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Системы ПВО работали в разных районах области, однако зафиксировано попадание в жилые дома.

В то же время в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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