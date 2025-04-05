В Поволжье дроны СБУ взорвали завод по производству взрывчатки – СМИ

На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания.

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Дроны ударили по заводу Промсинтез / Коллаж: Главред, фото: , скриншот, promsintez.su

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В Самарской области дроны ударили по заводу Промсинтез

Зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания

Дроны СБУ поразили в Самарской области РФ завод Промсинтез, который занимается производством взрывчатки.

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Об этом идет речь в сообщении агентства Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе.

"Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие Промсинтез в Чапаевске Самарской области. Этот завод является одним из ведущих в рф и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит)", - сообщил источник.

На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие - руководство завода остановило технологические процессы.

"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и производят оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", - отметил информированный источник в СБУ.

/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Системы ПВО работали в разных районах области, в частности, дроны были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

Как сообщал Главред, в Самарской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибли шесть человек, еще двое - получили травмы. Инцидент произошел в городе Чапаевске.

Кроме этого, в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области - враг в результате ночной операции потерял ракеты.

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