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"РФ начнет угасать": как Европа может закончить войну в Украине одним решением

Даяна Швец
21 марта 2025, 13:01
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Путин больше не сможет набивать себе политическую цену и создавать новые виды угрозы, объясняет эксперт.
путин, ес, европа, кремль
Эксперт объяснил, как Европе защитить себя без США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что должна сделать Европа, по мнению эксперта:

  • Срочно перевооружиться и создать собственную систему безопасности
  • Прекратить любые экономические отношения с РФ
  • Лишить Путина возможности финансировать войну

Европейский Союз должен заложить начало формирования новой системы, используя свои возможности для перевооружения в короткие сроки и создания новой европейской системы безопасности, которая в будущем она может трансформироваться в систему глобальной безопасности. Такое мнение высказал народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей среды и окружающей природной среды Украины Юрий Костенко.

"Я думаю, наоборот, если Европейский Союз наконец сформирует свою стратегию, основываясь на том, что главной угрозой для безопасности Европейского Союза является Россия, то РФ потеряет, в первую очередь, на продаже своих энергоносителей странам Европейского Союза. Вы же знаете, что несмотря на войну главными потребителями российских энергоносителей являются не только Китай и Индия, но и ЕС. В частности, если брать поставки газа, то Франция, Бельгия, Испания, перешли на жидкий газ из России и увеличили на 36% закупку этого газа", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
​ Численность вооруженных сил стран Европы / Инфографика: Главред

Как вывод, по словам Костенко, это означает, что они поддерживают ту же самую войну России против Украины и Европейского Союза. Частью этой ситуации являются угрозы и акции саботажа на Балтийском море и в других регионах, терроризм на территории европейских стран, считает эксперт.

"Если ЕС прекратит любые экономические отношения с Россией, это сильно ударит по российскому государственному кошельку, а затем ее способность вести войну как против Украины, так и против Европейского Союза будет нивелироваться. Я снова подчеркиваю, что европейский мир наконец должен, в первую очередь, посмотреть на ситуацию другими глазами, проанализировать ее и уже не дискутировать на трибунах, а принять решение за закрытыми дверями, в других конфигурациях между государствами или соответствующими ведомствами, военными. И двигаться к другой системе безопасности, по крайней мере, на европейском континенте", - говорит эксперт.

По словам Костенко, в таком случае можно говорить о перспективах не только завершения войны в Украине и справедливого мира согласно международному праву, но и о том, что российская угроза будет быстро нивелироваться на территории Европейского Союза и Европейского континента.

Россия, по словам бывшего министра, начнет угасать, а не набивать себе политическую цену, да и создавать новые виды угрозы.

"Разговор Трампа с Путиным, как предыдущий, так и нынешний, показывает, что Соединенные Штаты Америки на данном этапе своей геополитической политики не готовы воспринимать Россию как главную угрозу безопасности Европы и всему миру. К сожалению, это так. Но мир клином не сошелся только на США. Есть варианты, и в первую очередь эти варианты в наших руках, здесь, в Европе", - резюмировал Костенко.

Смотрите видео разговора с экспертом:

Поддержка Украины Европой - последние детали

Напомним, как ранее сообщал Главред, Европа готовит Украине залоги безопасности. Около 15 представителей готовы предоставить гарантии - среди этих стран есть Великобритания, Германия, Франция, Польша и Италия.

Кроме этого, европейским миротворцам, которых планируют разместить в Украине в случае прекращения войны, могут позволить атаковать российские войска. На такой шаг придется пойти в случае нарушения ими договоренности о прекращении огня.

В то же время военный эксперт Олег Жданов заявил, что у Европы есть козырь для военной помощи Украине. По его мнению, у союзников еще есть вооружение, которое можно было бы поставить нашим войскам.

Больше эксклюзивных мнений экспертов:

Кто такой Юрий Костенко

Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года.

1990-1994 - народный депутат Украины I созыва;

Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии.

Входил в Народный Совет.

С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины.

1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ.

Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом.

1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года.

Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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Европа оружие ВСУ война на Донбассе военная агрессия РФ война России и Украины Юрий Костенко
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