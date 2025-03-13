В Европе обсуждают удары по объектам РФ в случае срыва Кремлем перемирия – AP

Главное:
- В планах - обеспечить миссию тяжелой техникой и запасами оружия
- Не исключены прямые и немедленные удары по российским объектам
- Миротворцев могут разместить на объектах инфраструктуры - таких как АЭС
Европейским миротворцам, которых планируют разместить в Украине в случае прекращения войны, могут разрешить атаковать российские войска в случае нарушения ими договоренности о прекращении огня.
Как пишет Associated Press, вариант атаки российских объектов рассматривают лидеры коалиции по обеспечению гарантий безопасности для Украины.
Западный чиновник уточнил, что речь идет о "прямых и немедленных ударах по российским объектам", которые станут ответом на попытку Кремля возобновить боевые действия. По его словам, план Парижа и Лондона предусматривает формирование контингента, имеющего достаточную военную мощь, чтобы удержать Россию от "нового нападения на Украину".
Где могут разместить западных миротворцев
Информацию подтвердил французский военный чиновник. Он рассказал, что в планах - обеспечить миссию тяжелой техникой и запасами оружия, которые будут переброшены в течение нескольких часов или дней, чтобы помочь Украине в случае любого нарушения перемирия со стороны РФ.
Согласно одному из предложений, войска разместят на ключевых объектах инфраструктуры - таких как атомные электростанции - и поддержат западной авиацией и флотом.
Что касается линии фронта, она будет контролироваться дистанционно - с помощью беспилотников и других технологий.
Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме
Ранее Эммануэль Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину. Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.
Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
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