В Европе обсуждают удары по объектам РФ в случае срыва Кремлем перемирия – AP

В планах - обеспечение миссии тяжелой техникой и запасами оружия, которые помогут Украине в случае любого нарушения перемирия со стороны РФ.

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Обсуждается ввод миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

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В планах - обеспечить миссию тяжелой техникой и запасами оружия

Не исключены прямые и немедленные удары по российским объектам

Миротворцев могут разместить на объектах инфраструктуры - таких как АЭС

Европейским миротворцам, которых планируют разместить в Украине в случае прекращения войны, могут разрешить атаковать российские войска в случае нарушения ими договоренности о прекращении огня.

Как пишет Associated Press, вариант атаки российских объектов рассматривают лидеры коалиции по обеспечению гарантий безопасности для Украины.

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Западный чиновник уточнил, что речь идет о "прямых и немедленных ударах по российским объектам", которые станут ответом на попытку Кремля возобновить боевые действия. По его словам, план Парижа и Лондона предусматривает формирование контингента, имеющего достаточную военную мощь, чтобы удержать Россию от "нового нападения на Украину".

Где могут разместить западных миротворцев

Информацию подтвердил французский военный чиновник. Он рассказал, что в планах - обеспечить миссию тяжелой техникой и запасами оружия, которые будут переброшены в течение нескольких часов или дней, чтобы помочь Украине в случае любого нарушения перемирия со стороны РФ.

Согласно одному из предложений, войска разместят на ключевых объектах инфраструктуры - таких как атомные электростанции - и поддержат западной авиацией и флотом.

Что касается линии фронта, она будет контролироваться дистанционно - с помощью беспилотников и других технологий.

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

Ранее Эммануэль Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину. Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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