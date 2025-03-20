Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

Стремление Макрона к укреплению отношений с Белым домом сопровождается серьезными вызовами

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Макрон ведет дипломатическое наступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем речь:

Президент Франции активно привлекает международное сообщество для помощи Киеву

Трамп рассматривает прекращение огня как шанс диалога с РФ, что противоречит позиции Макрона

Рейтинг Макрона растет, позволяя занять ключевую позицию в мировой политике

Президент Франции Эммануэль Макрон активизирует международные усилия для поддержки Украины, однако это ставит его в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп рассматривает прекращение огня как возможность возобновить диалог с Россией. В то же время Владимир Путин во время разговора с Трампом потребовал полностью прекратить поставки оружия в Украину, что может помешать Макрону сплотить союзников вокруг поддержки Киева.

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Однако, по словам высокопоставленного европейского чиновника, страны Европы не пойдут на выполнение таких условий. Пресс-секретарь правительства Франции Софи Примас также заявила, что эти требования "нереалистичны", и подчеркнула, что Макрон ведет регулярные переговоры с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в поисках оптимального решения.

В последнее время французский президент провел встречи с министрами обороны более 30 стран, а также с главами военных ведомств ведущих европейских государств. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он организует встречу 37 стран для обсуждения дальнейшей военной поддержки Украины после возможного прекращения боевых действий.

Bloomberg отмечает, что Макрон имеет уникальную возможность влиять на Трампа благодаря их давним отношениям.

"Макрон считает, что Трамп ценит личные связи, говорят люди, знакомые с его мышлением. Французский президент сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание", - пишет издание.

Поскольку мировые лидеры пытаются адаптироваться к изменениям во внешней политике, инициатива Макрона позволяет ему занять центральную роль в переговорах.

Также стоит обратить внимание, что французские избиратели положительно оценивают его дипломатические усилия, что сказалось на росте его рейтинга одобрения до уровня, который он имел перед парламентскими выборами прошлого года.

Однако стремление Макрона к укреплению отношений с Белым домом сопровождается серьезными вызовами, отмечает Bloomberg.

Как отмечает один из европейских чиновников, размещение европейских войск в Украине может повлечь значительные риски, особенно если этот шаг станет инструментом сопротивления возможному давлению США по примирению с Россией.

Заявления Макрона по поддержке Украины - что известно

Как сообщал Главред, недавно президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд громких заявлений. Он выступил с громкой речью, в которой высказался о "предательстве" США, продолжении войны, поддержке Украины и ядерном сдерживании.

Также Макрон раскрыл вероятный сценарийразмещения иностранных войск в Украине. Он раскрыл детали, что сразу несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции.

Глава Франции даже назвал три города, где союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов. Он отметил, что цель заключается не в массовом привлечении войск, ведь сейчас самая большая европейская армия - это украинская, которая насчитывает около миллиона военнослужащих.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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