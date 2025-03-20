Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

Даяна Швец
20 марта 2025, 13:17
988
Стремление Макрона к укреплению отношений с Белым домом сопровождается серьезными вызовами
Трамп, Макрон
Макрон ведет дипломатическое наступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем речь:

  • Президент Франции активно привлекает международное сообщество для помощи Киеву
  • Трамп рассматривает прекращение огня как шанс диалога с РФ, что противоречит позиции Макрона
  • Рейтинг Макрона растет, позволяя занять ключевую позицию в мировой политике

Президент Франции Эммануэль Макрон активизирует международные усилия для поддержки Украины, однако это ставит его в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп рассматривает прекращение огня как возможность возобновить диалог с Россией. В то же время Владимир Путин во время разговора с Трампом потребовал полностью прекратить поставки оружия в Украину, что может помешать Макрону сплотить союзников вокруг поддержки Киева.

видео дня

Однако, по словам высокопоставленного европейского чиновника, страны Европы не пойдут на выполнение таких условий. Пресс-секретарь правительства Франции Софи Примас также заявила, что эти требования "нереалистичны", и подчеркнула, что Макрон ведет регулярные переговоры с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в поисках оптимального решения.

В последнее время французский президент провел встречи с министрами обороны более 30 стран, а также с главами военных ведомств ведущих европейских государств. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он организует встречу 37 стран для обсуждения дальнейшей военной поддержки Украины после возможного прекращения боевых действий.

Bloomberg отмечает, что Макрон имеет уникальную возможность влиять на Трампа благодаря их давним отношениям.

"Макрон считает, что Трамп ценит личные связи, говорят люди, знакомые с его мышлением. Французский президент сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание", - пишет издание.

Поскольку мировые лидеры пытаются адаптироваться к изменениям во внешней политике, инициатива Макрона позволяет ему занять центральную роль в переговорах.

Также стоит обратить внимание, что французские избиратели положительно оценивают его дипломатические усилия, что сказалось на росте его рейтинга одобрения до уровня, который он имел перед парламентскими выборами прошлого года.

Однако стремление Макрона к укреплению отношений с Белым домом сопровождается серьезными вызовами, отмечает Bloomberg.

Как отмечает один из европейских чиновников, размещение европейских войск в Украине может повлечь значительные риски, особенно если этот шаг станет инструментом сопротивления возможному давлению США по примирению с Россией.

Заявления Макрона по поддержке Украины - что известно

Как сообщал Главред, недавно президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд громких заявлений. Он выступил с громкой речью, в которой высказался о "предательстве" США, продолжении войны, поддержке Украины и ядерном сдерживании.

Также Макрон раскрыл вероятный сценарийразмещения иностранных войск в Украине. Он раскрыл детали, что сразу несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции.

Глава Франции даже назвал три города, где союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов. Он отметил, что цель заключается не в массовом привлечении войск, ведь сейчас самая большая европейская армия - это украинская, которая насчитывает около миллиона военнослужащих.

Больше международных новостей:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США миротворцы Франция Bloomberg Дональд Трамп международная политика Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

13:45Экономика
Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

13:37Украина
Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

13:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

Проверьте свой мозг: найдите спрятавшегося в комнате попугая за 7 секунд

Проверьте свой мозг: найдите спрятавшегося в комнате попугая за 7 секунд

Последние новости

14:02

4 знака зодиака, которым сложнее всего выражать эмоции

13:49

Спутники США "на мушке": Washington Times предупредил о космической войне Китая

13:45

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

13:37

Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

13:31

Переломы ног, рук и позвоночника: украинскую модель нашли в больнице в ОАЭ

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
13:17

Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

13:13

На Энгельсе - пожар, детонируют боеприпасы: Генштаб раскрыл детали атакиВидео

13:00

Помидоры будут вкуснее, если посадить рядом одно растение: эксперты дали совет

12:53

Судьи ВАКС работают на обвинение и исправляют ошибки НАБУ и САП – доктор юридических наук

Реклама
12:51

Исторический максимум: украинцам сказали, когда ждать "скачка" курса доллара

12:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 марта (обновляется)

12:33

Александр Пономарев показал, как выглядит его дочь от Алены Мозговой

12:23

Пропагандистка Симоньян сообщила о самом страшномВидео

12:16

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

12:12

Ударит +14 градусов: стала известна дата резкого потепления

12:04

С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений

11:53

Самый большой удар по Энгельсу за всю историю: атакованы склады ценных ракет

11:27

"Невозобновляемый ресурс": какой ущерб оккупантам нанес удар по аэродрому Энгельс

11:17

Китайский гороскоп на завтра 21 марта: Драконам - обиды, Лошадям - гнев

11:11

Трамп может договориться с Путиным, а Украину поставят перед фактом - ГорбачВидео

Реклама
10:50

"РФ - очень ценная земля": Трамп сделал громкое заявление о сотрудничестве с Россией

10:41

"Субстанция": россияне высмеяли натянутое назад лицо Бабкиной

10:33

Фаворитка Киркорова решила закатать вечеринку в день похорон Бедроса Киркорова

10:26

Путин хочет нанести максимальный ущерб Украине и спасти свою инфраструктуру - СМИ

10:13

Могут взять под контроль: в США сделали неожиданное заявление об украинских АЭС

09:56

Армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине - ISW

09:23

София Ротару не смогла разорвать последнюю связь с РФ - детали

09:20

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

08:52

Путин защищает энергетическую инфраструктуру: какие условия могут выдвинуть УкраинеВидео

08:39

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

08:10

Телефонный разговор Трампа и Путина: реальные последствия и что дальшемнение

08:06

Владимир Остапчук показал редкое фото сына от первой жены - причина

07:28

Взрывы в Энгельсе: под удар мог попасть аэродром, где базируются бомбардировщикиВидео

06:38

Самая массированная атака дронов на Кропивницкий: 8 раненых, среди них – ребенокФото

06:10

Итог переговоров: Путин послал Трампа с его перемириеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите хитрого паука в замусоренной комнате за 5 секунд

05:20

Как легко избавиться от следов косметики на ткани: лайфхак с копеечным средством

04:30

Могут скрывать депрессию: 5 рабочих привычек, которые не стоит игнорировать

04:07

Хитрые дачники всю зиму собирают лотки от яиц: для чего они это делают

Реклама
03:30

Оптическая иллюзия покажет, кто вы - творческая личность или прагматикВидео

03:04

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

02:46

Украина и РФ согласились прекратить удары по энергетике, но есть нюанс - Sky News

02:30

Макрон позвонил Зеленскому прямо посреди видеоконференции: как поговорилиВидео

02:00

"Это не о статусе": Марина Боржемская заговорила о своем спутнике

01:55

Зеленский откровенно высказался насчет прямых переговоров с представителями РФ

01:44

"Путин готовит наступательные операции": Зеленский назвал 3 направления

01:30

"Я чертовски горжусь": дочь Уиллиса показала свежее фото тяжелобольного актера

01:08

"F-16 прилетели": Зеленский заинтриговал заявлением о новой партии истребителей

00:43

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять