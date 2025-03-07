Украина может попасть под действие 5 статьи НАТО: Италия удивила заявлением

Мелони считает такой вариант стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, значительно лучшей, чем некоторые из предложений.

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Мелони предложила интересную инициативу по защите НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

О чем сказали Мелони:

Украина может попасть под 5 статью НАТО без вступления в Альянс

Предоставление Украине гарантий безопасности НАТО эффективнее введения миротворцев

Действие статьи 5 Североатлантического договора может начать распространяться на Украину без ее официального вступления в НАТО. С такой инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее мнению, это обеспечит долговременную и эффективную безопасность для Украины, пишет Financial Times.

Мелони считает гораздо более эффективным предоставление Украине гарантий коллективной безопасности НАТО без формального членства, чем, например, введение миротворческих сил для контроля за режимом прекращения огня.

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"Распространение на Украину той же защиты, которую имеют страны НАТО, безусловно, было бы гораздо более эффективным, хотя это было бы чем-то отличным от членства в НАТО. Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, значительно лучше, чем некоторые из предложений, которые я вижу", - говорит Мелони.

Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

В свою очередь, пресс-секретарь итальянского правительства, комментируя разницу между предложением Мелони и предоставлением Украине полноправного членства в НАТО, сказал, что этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет применено "также и для защиты Украины... даже на территории за пределами НАТО, независимо от членства Киева".

"Отправка неопределенных военных контингентов, британских или любых других, является самым сложным и, возможно, наименее эффективным решением. Я об этом говорила, повторяла и также исключила возможность того, что в этом контексте могут быть направлены итальянские военные", - сказал он.

Сотрудничество Украины и Италии - что известно

Главред писал о том, что 2 марта президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Страны имеют в планах наработать совместный план действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим и Лондон готовы стать "мостом" между США и Украиной. По ее мнению, если Запад разделится, это "сделает нас всех слабее".

Также сообщалось, что новым так называемым "проводником интересов" между Европой и США вместо венгерского премьера Виктора Орбана может стать премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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