Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Встреча Зеленского и Мелони: о чем договорились Украина и Италия

Ангелина Подвысоцкая
2 марта 2025, 18:21
173
На встрече Зеленского и Мелони обсуждалась необходимость гарантий безопасности для Украины.
Владимир Зеленский, Джорджия Мелони
Зеленский встретился с Джорджей Мелони / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

  • Владимир Зеленский прибыл в Лондон для участия в саммите
  • Владимир Зеленский провел встречу с Джорджей Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Перед участием в саммите он встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом заявил президент в своих соцсетях.

Украина и Италия планируют разработать совместный план действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром.

видео дня

"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США. Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Спасибо Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине", - написал Зеленский.

Смотрите видео со встречи Владимира Зеленского и Джорджии Мелони:

Владимир Зеленский, Джорджия Мелони
Зеленский встретился с Джорджей Мелони / фото: скриншот

В Офисе президента добавили, что также речь шла о предоставлении надежных гарантий безопасности Украины и всей Европы. Лидеры также обсудили форматы новых контактов для проведения консультаций между европейскими странами и Соединенными Штатами.

Саммит по Украине в Великобритании - последние новости

Напомним, 2 марта в Лондоне состоится саммит, посвященный ситуации с безопасностью в Украине. Мероприятие соберет более десяти европейских лидеров, а среди ключевых участников - президент Украины Владимир Зеленский.

Организацией саммита занимается Великобритания во главе с премьер-министром Киром Стармером. Также активное участие в подготовке принимает Франция. Лидеры стран обсудят долгосрочные гарантии безопасности для Украины и пути усиления военной поддержки.

Как сообщал Главред, 1 марта президент Зеленский прибыл в Великобританию. В Лондоне он встретился с премьером Стармером, а 2 марта Зеленский также встретится с королем Карлом III.

Великобритания не пригласила лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по Украине 2 марта. Балтийские страны назвали такое решение "позорным", поскольку приглашение получили Норвегия, Финляндия, Швеция и Польша, хотя некоторые из них уже отвергли идею отправки военных в Украину. Балтийские государства отмечают, что они среди крупнейших сторонников Украины и имеют конкретный план помощи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Италия Владимир Зеленский Джорджа Мелони
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского и Мелони: о чем договорились Украина и Италия

Встреча Зеленского и Мелони: о чем договорились Украина и Италия

18:21Политика
У Трампа обвинили Зеленского в попытке "срыва мирного процесса"

У Трампа обвинили Зеленского в попытке "срыва мирного процесса"

17:56Война
"Украине нужен лидер": у Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского"

"Украине нужен лидер": у Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского"

17:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяц

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяц

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причина

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причина

Развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко: кто и когда подал в суд первым

Развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко: кто и когда подал в суд первым

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Последние новости

18:53

"Бояться надо": отец покойного Тиммы жестко подколол "горюющую" Седокову

18:21

Встреча Зеленского и Мелони: о чем договорились Украина и ИталияВидео

17:56

У Трампа обвинили Зеленского в попытке "срыва мирного процесса"

17:45

Гороскоп на завтра 3 марта: Весам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

17:42

"Украине нужен лидер": у Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского"

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
17:33

"Моя любимая": Галкин не смог сдержать нежные чувства к Пугачевой на публике

16:52

В Лондоне начался европейский саммит: первые подробностиВидео

16:38

Военная помощь Украине от Европы: Коваленко сделал заявлениеВидео

16:35

Загадка для людей с острым зрением: где 3 различия между львами

Реклама
16:30

Рим и Лондон готовы стать "мостом" между США и Украиной – Мелони

16:24

Начнутся серьезные проблемы, названы сроки: сколько еще сможет воевать РоссияВидео

16:16

Вакарчук признался, почему Океан Эльзы никогда не поедет на Евровидение

15:38

Битва с РФ без военной помощи США: в The Telegraph оценили сценарий для Украины

15:38

Закончится ли война в Украине в 2025 году – эксперт дал ответ

15:33

Водители могут потерять права и получить штраф из-за пауков: в чем причина

15:19

"Нарушение суверенитета": заявление МИД из-за скандальной ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

15:15

Известный продюсер заговорил про материнство Могилевской: "Абсолютная героиня"

14:55

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления

14:53

"Общие взгляды с РФ": в Кремле расхвалили позицию Трампа по войне в Украине

14:49

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 марта: Весам пора действовать, Рыбам - прозрение

Реклама
14:35

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 марта

14:14

Трамп ждет извинений Зеленского: в NBC узнали инсайд из Белого дома

13:56

Словакия не будет больше помогать Украине: Фицо выдал новое требование

13:13

Развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко: кто и когда подал в суд первым

13:05

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 марта

13:03

Огромные штрафы и тюрьма: почему в Британии могут посадить за выбрасывание мусора

13:03

"Кое-где туман или парочка снежинок": иноптик сказала, когда ждать потепления

13:02

ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян вопреки заявлениям Трампа – Forbes

12:38

Смогут ли США "оторвать Россию от Китая": в СНБО сделали важное заявление

12:14

Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта: Львам - сделка, Весам - внезапные перемены

12:05

В США работают над перезапуском "Северного потока-2" – FT

12:02

Загадка для самых умных: надо найти "странного" кота за 5 секунд

11:51

РФ может атаковать две европейские страны: неожиданный прогноз Макрона

11:43

Франция и Британия готовят новый план окончания войны - что предполагается

11:19

2 марта: сегодня Прощеное воскресенье, что можно и нельзя делать в этот день

11:16

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Собакам - жертвы, Свиньям - споры

10:54

США могут снять санкции с РФ: мрачный прогноз после ссоры Трампа с Зеленским

10:27

Стармер и Макрон советуют Зеленскому помириться с Трампом – FT

09:53

Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

09:21

"Я согласен": Маск высказался за выход США из НАТО и ООН

Реклама
09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Паника под Москвой: партизаны сожгли военный транспорт армии РФВидео

07:46

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

05:10

Почему опытные хозяйки насыпают рис в чайник: неожиданный лайфхак

04:35

Что означает выражение "валяти Шольца": значение фразеологизма объяснят не всеВидео

03:31

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

02:55

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяцВидео

02:00

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причинаВидео

01:38

"Зеленский - герой": митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять