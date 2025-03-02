Встреча Зеленского и Мелони: о чем договорились Украина и Италия

Что известно:
- Владимир Зеленский прибыл в Лондон для участия в саммите
- Владимир Зеленский провел встречу с Джорджей Мелони
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Перед участием в саммите он встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом заявил президент в своих соцсетях.
Украина и Италия планируют разработать совместный план действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром.
"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США. Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Спасибо Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине", - написал Зеленский.
Смотрите видео со встречи Владимира Зеленского и Джорджии Мелони:
В Офисе президента добавили, что также речь шла о предоставлении надежных гарантий безопасности Украины и всей Европы. Лидеры также обсудили форматы новых контактов для проведения консультаций между европейскими странами и Соединенными Штатами.
Саммит по Украине в Великобритании - последние новости
Напомним, 2 марта в Лондоне состоится саммит, посвященный ситуации с безопасностью в Украине. Мероприятие соберет более десяти европейских лидеров, а среди ключевых участников - президент Украины Владимир Зеленский.
Организацией саммита занимается Великобритания во главе с премьер-министром Киром Стармером. Также активное участие в подготовке принимает Франция. Лидеры стран обсудят долгосрочные гарантии безопасности для Украины и пути усиления военной поддержки.
Как сообщал Главред, 1 марта президент Зеленский прибыл в Великобританию. В Лондоне он встретился с премьером Стармером, а 2 марта Зеленский также встретится с королем Карлом III.
Великобритания не пригласила лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по Украине 2 марта. Балтийские страны назвали такое решение "позорным", поскольку приглашение получили Норвегия, Финляндия, Швеция и Польша, хотя некоторые из них уже отвергли идею отправки военных в Украину. Балтийские государства отмечают, что они среди крупнейших сторонников Украины и имеют конкретный план помощи.
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