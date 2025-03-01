Страны Балтии 'очень недовольны', что Британия оставила их за бортом - Sky News

Кир Стармер планирует телефонные переговоры с лидерами Балтии, однако страны считают, что это не заменит их участия в саммите.

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Страны Балтии возмущены из-за саммита по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Латвия, Литва и Эстония недовольны тем, что Британия не пригласила их на саммит в Лондоне

Балтийские страны считают такое решение "позорным", ведь они являются среди крупнейших сторонников Украины

Страны Балтии недовольны тем, что Великобритания не пригласила их лидеров на саммит, посвященный войне в Украине, который состоится 2 марта. Латвия, Литва и Эстония считают такое решение "позорным". Об этом пишет Sky News.

По словам собеседника издания, такое решение вызвало возмущение среди балтийских стран, которые последовательно поддерживают Киев в борьбе с российской агрессией. Он также отметил, что отсутствие приглашения не останется незамеченным в Москве.

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"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", - сказал дипломатический источник.

По его словам источника, в число приглашенных входят Норвегия, Финляндия, Швеция и Польша. При этом Варшава и Хельсинки уже публично отвергли возможность отправки военных для участия в потенциальных международных силах безопасности в Украине. В свою очередь, как отметил дипломат, страны Балтии "имеют план... но не были приглашены".

"Все три страны Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей... Все решения непосредственно влияют на нашу безопасность. Позорно", - отметил он.

Несмотря на отсутствие приглашения, премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести телефонные переговоры с лидерами балтийских стран. Впрочем, в регионе считают, что это не может заменить их непосредственное участие в саммите.

Саммит по Украине в Великобритании - что известно

Напомним, саммит, который состоится 2 марта в Лондоне, соберет более десяти европейских лидеров для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе. В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Организацией встречи занимается правительство Великобритании под руководством премьер-министра Кира Стармера при активном участии Франции.

Как сообщал Главред, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский приземлился в аэропорту "Лондон-Станстед" перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. А 2 марта в Лондоне стартует саммит европейских лидеров, где обсудят гарантии безопасности для Украины.

Кроме этого, Великобритания готова развернуть войска и авиацию в Украине для обеспечения стабильного мира, заявил премьер Кир Стармер после встречи с Дональдом Трампом.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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