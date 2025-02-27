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"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

Руслана Заклинская
27 февраля 2025, 23:43обновлено 28 февраля, 01:03
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Великобритания сотрудничает с другими европейскими странами по отправке миротворцев в Украину, заявил Кир Страмер.
'Мы должны завоевать мир': Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину
Великобритания готова отправить войска и самолеты в Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

Главное:

  • Кир Стармер обсудил с Трампом план "жесткого и справедливого мира"
  • Британия готова отправить войска и авиацию для поддержания мира в Украине
  • Ирландия поддержит Украину миротворцами и радарами Giraffe

Для обеспечения стабильного мира в Украине необходимы гарантии безопасности. Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Independent.

"Мы должны завоевать мир. И это то, что мы должны сделать сейчас, потому что это не может быть мир, который вознаграждает агрессора или поощряет такие режимы, как Иран", - подчеркнул он.

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Стармер отметил, что на встрече с Трампом обсудил план достижения "жесткого и справедливого мира", чтобы остановить Путина. По его словам, направление войск и авиации для поддержки миротворческих усилий - единственный способ обеспечения мира и сдерживания агрессора.

"Мы берем на себя большую ответственность за безопасность. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами над этим вопросом. Соединенное Королевство готово поставить "сапоги на землю" и "самолеты в воздух", чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался", - подчеркнул британский премьер.

Кроме этого, Стармер подчеркнул, что Великобритания увеличила расходы на оборону.

"Вы создали момент замечательной возможности для достижения исторического мирного соглашения, соглашения, которое, я думаю, отметили бы в Украине и во всем мире. Это награда. Но мы должны сделать это правильно", - сказал он.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность ВС стран НАТО / Инфографика: Главред

Ирландия готова отправить миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел 27 февраля встречу с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином перед поездкой в США. Мартин отменил свой визит в Белфаст, чтобы лично пообщаться с украинским лидером.

Премьер-министр Ирландии заявил, что Дублин выступает за ускорение вступления Украины в ЕС, поскольку это обеспечит страну экономическими возможностями и гарантиями безопасности. По его словам, Ирландия также рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину.

"Я сказал господину Зеленскому, что Ирландия открыта для помощи, включая отправку миротворцев в Украину", - заявил премьер Ирландии, пишет Irish Examiner.

Кроме этого, Ирландия передаст Украине радары Giraffe - современные системы с цифровыми антенными решетками, которые помогут усилить ПВО и контроль за воздушным пространством.

Отправка миротворцев в Украину - последние новости

Напомним, европейские страны рассматривают возможность отправки в Украину до 30 тысяч миротворцев для мониторинга прекращения огня, пишет The Washington Post. Франция заявила о готовности предоставить 10 тысяч военных.

Также нижняя палата парламента Нидерландов поддержала резолюцию о возможной отправке миротворцев в Украину после завершения боевых действий. Документ призывает правительство занять конструктивную позицию относительно развертывания "послевоенных миротворческих сил" без прямого руководства НАТО.

Как сообщал Главред, Париж и Лондон разработали проект гарантий безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что документ предусматривает размещение миротворцев, которые не обязательно будут на линии фронта, а будут выполнять гарантийную функцию. По его словам, ряд стран ЕС и союзников готовы отправить войска после заключения мирного соглашения.

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Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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