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Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

Руслана Заклинская
12 февраля 2025, 22:58
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Участие в заседании приняли 50 стран, которые обсудили оборонные бюджеты и военную помощь Украине, рассказал глава Минобороны Украины.
Миротворцы и 'мощные пакеты помощи': Умеров рассказал о результатах 'Рамштайна'
Украина получила мощные пакеты помощи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, Министерство обороны Украины

Главное из заявления Умерова:

  • Украина получила новые пакеты помощи
  • "Рамштайн" продолжит работу
  • Партнеры работают над форматом миротворческой миссии

Украина получила "мощные пакеты помощи" по результатам заседания Координационной группы по вопросам обороны Украины. Западные партнеры уже работают над форматом миротворческой миссии для Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в среду в Брюсселе после завершения "Рамштайна", который прошел в штаб-квартире НАТО, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, заседание прошло продуктивно, а формат "Рамштайн" продолжит свою работу и в дальнейшем. В заседании приняли участие представители 50 стран, которые обсудили приоритеты на 2025 год, бюджеты и направления помощи.

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"Помощь в сфере безопасности будет продолжаться. ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи... И от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь в этом году и в будущие годы", - рассказал Умеров.

Во время визита в Брюссель Умеров провел двусторонние переговоры с главой Пентагона и европейскими союзниками.

"Начали с министром обороны США, затем имели встречи с европейскими партнерами. Считаю, "Рамштайн" состоялся продуктивно. Договорились, что следующий "Рамштайн" будет проводиться, место и время сообщим позже", - отметил он.

Кроме этого, министр обороны подтвердил, что западные партнеры уже несколько месяцев работают над форматом возможной миротворческой миссии для Украины. Умеров отметил, что эта идея воспринимается положительно, а формат ее реализации еще обсуждается.

"Уже несколько месяцев наши партнеры работают над этой идеей. Она воспринимается очень положительно. Модальность обсуждается. Форматы обсуждаются. Надеюсь, уже скоро, вскоре, вы тоже будете иметь результаты и по этому треку", - добавил глава Минобороны Украины.

Рамштайн инфографика
Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Встреча в формате "Рамштайн" - последние новости

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что администрация Дональда Трампа будет принимать решение о продолжении работы "Рамштайна". Он отметил, что этот формат является важным не только для Украины, но и для США, Европы и всего мира.

Также министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" состоится в феврале, и партнеры уже согласовали эту встречу. Он подчеркнул, что Украина хочет сохранить присутствие США в формате.

Как сообщал Главред, по итогам прошлого "Рамштайна" Украина получила помощь на $2 млрд и поддержку 34 стран в восьми стратегических коалициях, в частности по ПВО, разминированию и артиллерии. Украина еще не имеет всех 19 необходимых систем ПВО, но получила гарантии по значительному количеству, заявил президент Владимир Зеленский.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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