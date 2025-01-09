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Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

Марина Фурман
9 января 2025, 23:03
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По словам министра обороны Украины, никаких проблем с подготовкой следующего заседания "Рамштайн" нет.
Рамштайн, Умеров
Умеров анонсировал новое заседание / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Следующая встреча в формате "Рамштайн" может состояться уже в феврале. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, цитирует Радио Свобода.

Он заверил, что страны партнеры уже согласовали эту встречу.

"Мы уже отметили, что в феврале проводим следующий "Рамштайн", - сказал Умеров, - Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы есть разные, как вы знаете, мы создали NSATU (формат под эгидой НАТО), есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или солировать, потому что это с Украиной вместе делается", - подчеркнул Умеров.

видео дня

Он добавил, что никаких проблем с подготовкой следующего заседания "Рамштайн" нет.

Президент Украины Владимир Зеленский эксклюзивно в комментарии корреспонденту "Мы-Украина" подтвердил то, что следующая встреча "Рамштайн" будет в феврале.

Зеленский отметил, что вопрос, будет ли продлен "Рамштайн", не поднимается.

"Что касается вопроса, будет ли продлен "Рамштайн" или нет. Вопрос не поднимается. Потому что все понимают, что следующая встреча в феврале. Все об этом уже договорились", - сказал он.

Рамштайн инфографика
Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Заседание "Рамштайн" - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 8 января, подчеркнул, что делает все возможное, чтобы в этом году война завершилась достойно для Украины и всей Европы.

Известно, что по итогам крайнего "Рамштайна" Украина получит немало военной помощи от стран-союзников. В частности, США объявили о новом пакете помощи стоимостью 500 миллионов долларов. Польша также готовит новый пакет военной помощи Украине. Великобритания вместе с союзниками по НАТО анонсировала поставки Украине 30 тысяч новых беспилотников, а Германия предоставит Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Недавно, министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" является очень важным для поддержки Украины. И будущая администрация Дональда Трампа будет принимать решение о его судьбе.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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