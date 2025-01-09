"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

Украинской власти сейчас очень важно начать активную коммуникацию с командой Трампа, заявил спикер Верховной Рады.

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Стефанчук сделал заявление о диалоге Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Ключевые тезисы Стефанчука:

Зеленский и Трамп готовы к диалогу

Оба лидера нормально воспринимают позиции друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент Укринформа.

Спикер парламента отметил, Украина всегда была благодарна Соединенным Штатам за двухпартийную поддержку и за помощь, которую оказывает американский народ.

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"Относительно заявлений Дональда Трампа и других коллег, знаете, Украина уже неоднократно демонстрировала, насколько мы можем от категорического "нет" прийти к "да". Так было с нашими вопросами по оружию, по танкам, по самолетам, по Patriot, по всему остальному. Мы проходили весь этот путь", - подчеркнул Стефанчук.

По его мнению, украинской власти сейчас очень важно начать активную коммуникацию с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Я точно знаю, что и президент Украины Владимир Зеленский, и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, имеют соответствующие отношения, у них есть соответствующий, можно сказать, "коннект", и они абсолютно нормально воспринимают позиции друг друга и готовы к диалогу", - резюмировал Руслан Стефанчук.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Как писал Главред, Соединенные Штаты стремятся завершить войну в Украине в течение 100 дней с момента инаугурации Трампа. В то же время, как заметил Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", "желание и реальность - это совсем разные вещи".

Между тем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе.

В то же время новоизбранный президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Мар-а-Лаго заявил, что война страны-агрессора России и Украины сейчас "гораздо сложнее" и может приобрести дальнейшую эскалацию.

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Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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