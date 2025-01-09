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Конец войны до 30 апреля: удастся ли Трампу такой сценарий - эксперт

Даяна Швец
9 января 2025, 11:21
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Трамп живет в совсем другой части мира и видит мир совсем другим взглядом, считает эксперт.
Конец войны до 30 апреля: удастся ли Трампу такой сценарий - эксперт
Сможет ли Трамп закончить войну за 100 дней объяснил эксперт / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп хочет завершить войну до 30 апреля
  • Несмотря на стремление к миру от США, Путин не собирается прекращать войну против Украины

100 дней с момента инаугурации избранного президента США Дональда Трампа - за такой срок Соединенные Штаты Америки стремятся завершить войну в Украине.

Однако, как подчеркнул в эфире "Новости.Live" сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", "желание и реальность - это совершенно разные вещи".

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Комментируя заявления об окончании боевых действий за сто дней и реально ли сделать это до 30 апреля, Лакийчук заявил, что относится "очень скептически к тем же ожиданиям, что Трамп придет - порядок наведет, и война остановится".

"Для того, что война остановилась, другого политика, даже политиком я его не могу назвать, нужно желание другого существа (имеется в виду российский диктатор Владимир Путин - УНИАН), которое совсем не собирается прекращать войну против Украины, прекращать свою агрессию. Не собирается менять свои позиции", - сказал эксперт.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Кроме этого, Павел Лакийчук напомнил, что начальник Кремля Путин заявлял об этом и в конце декабря.

"Суть заключалась в том, что Россия не собирается прекращать войну, не собирается идти на какие-то уступки, на какие-то компромиссы с Украиной, требует только нашей капитуляции. А что может сделать Трамп? Трамп живет в совершенно другой части мира и видит мир совсем другим взглядом", - отметил Лакийчук.

Окончание войны в Украине - что говорят в США

Как сообщал Главред, у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен тоже рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа. Он выразил мнение, что уже в 2025 году Украина и РФ могут принять решение о начале переговоров.

В то же время сам Дональд Трамп недавно заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода. Он раскритиковал Джо Байдена за то, что он не смог прекратить агрессию России в Украине и заявил, что война сейчас "гораздо сложнее".

Больше новостей о политике Трампа:

Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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