'Решение уже принято': эксперт объяснил слова Трампа о вступлении Украины в НАТО

Дональд Трамп не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО, ведь страны-члены Альянса поддержали интеграцию Украины, отметил Палий.

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Эксперт объяснил слова Трампа об Украине в НАТО / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Вкратце:

Россия начала войну против Украины из-за того, что она не была членом НАТО

Трамп не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО

Турбулентность в мире после избрания Трампа увеличится

В резиденции Мар-а-Лаго Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию после официального подтверждения его победы на президентских выборах. В частности, в своих заявлениях относительно членства Украины в НАТО Трамп озвучил тезисы, которые не соответствуют действительности. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал политический аналитик Александр Палий.

По его словам, при администрации Джо Байдена политика США по этому вопросу не претерпела изменений.

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Аналитик напомнил, что еще на Бухарестском саммите 2008 года Украине было обещано будущее членство в НАТО. Это обещание дал республиканец Джордж Буш-младший, а при президентстве Байдена Украина так и не была принята в Альянс.

По словам Палия, именно из-за того, что Украина не является членом НАТО, Россия начала агрессию.

"Как в этом контексте Трамп будет действовать дальше? Никоим образом он не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО. Ведь на саммитах НАТО были приняты решения, которые поддержали государства-члены Альянса. Трамп может расписаться только сам за себя, пообещав, что при его каденции этого не произойдет", - отметил Палий.

Аналитик напоминает, что ранее было принято решение, согласно которому Америка никогда не признает Крым российским. Это решение, известное как "Декларация Помпео", было принято еще при президентстве Дональда Трампа.

"Разве Трамп выступит против самого себя?", - задается вопросом он.

Эксперт подчеркивает, что не все заявления Трампа воплотятся в реальность. Вероятно, будут переговоры с Данией и Гренландией, которые Трамп будет пытаться представить как собственный дипломатический успех.

Что касается Украины, действия Трампа остаются трудно предсказуемыми из-за большого количества неизвестных факторов. К тому же, многое в этом процессе зависит не только от Трампа, но и от позиций Европы и самой Украины.

"Однозначно можно сказать одно: с приходом Трампа в мире увеличится турбулентность. Поэтому перекроить мир по-новому у Трампа не получится. Мир можно делить только тогда, когда те, кого делят, не оказывают сопротивления. А сейчас такого не будет", - резюмировал аналитик.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на заявление избранного президента США Дональда Трампа относительно беспокойства России возможным вступлением Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных оценок будущей политики Соединенных Штатов.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег, что отказ Украины от членства в НАТО может в перспективе спровоцировать новую войну с Россией из-за реваншистских настроений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина должна стать частью НАТО, ведь Статья 5 Североатлантического договора является самой надежной гарантией ее безопасности.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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