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Влупит +14 градусов: в каких областях ожидаются осадки

Ангелина Подвысоцкая
8 января 2025, 19:41
167
Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха повысится максимум до +4 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 9 января
  • Где температура воздуха упадет до +13 градусов
  • Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 9 января будет очень теплой, но местами снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за оттепели, дождей и мокрого снега там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 9 января температура воздуха в Украине может повыситься до +14 градусов. Однако ветер будет на западе будет порывистый. Только в западных областях будет небольшой дождь.

10 января в Украине будет +7, а уже 11-12 января в регионы вернется похолодание.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 9 января
Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: ventusky

Погода 9 января

В Украине 9 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных и северных областях. Ветер будет южный и южный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в южных, восточных областях и на Закарпатье 3-8° тепла; днем 7-12° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 15°, на севере и северо-востоке страны 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 9 января в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+5 градусов.

погода 9 января
Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: meteoprog

Погода 9 января в Киеве

В Киеве 9 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 января
Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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