Мокрый снег и мощный ветер: синоптики назвали дату ощутимого похолодания

Погода в Одессе будет одной из самых теплых 9 января. Там температура воздуха повысится до +12.

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Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 8 января

Где температура воздуха упадет до +14 градусов

Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 8 января будет очень теплой, но местами снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за метелей и оттепели могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 8 января температура воздуха в Украине может повыситься до +14 градусов. Однако ветер будет порывистый во многих областях. Ближайшей ночью ожидаются дожди в западных областях. А уже вечером мокрый снег будет и на севере.

9-10 января в Украине будет еще тепло, а уже 11 января в регионы вернется похолодание. В то же время "минусы" будут незначительными.

Кто такая Наталья Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: ventusky

Погода 8 января

В Украине 8 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях. В западных областях Украины будет гололедица. Ветер будет южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, Крыму и на Приазовье будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; на юге страны, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 2-7° тепла, днем 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 8 января в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Погода 8 января в Киеве

В Киеве 8 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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