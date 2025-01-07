"Аномальная" погода: синоптик удивила прогнозом на середину января 2025

Погода в течение ближайшей недели будет теплой. Морозы если и будут, то разве что ночью.

https://glavred.info/synoptic/anomalnaya-pogoda-sinoptik-udivila-prognozom-na-seredinu-yanvarya-2025-10628270.html Ссылка скопирована

В Укргидрометцентре рассказали об "аномальной" погоде в январе / pixabay.com

Вы узнаете:

Почему погоду в ближайшее время можно назвать "аномальной"

Где в Украине будет теплее всего

Погода в Украине в ближайшее время изменится - после морозов придет нетипичное для января потепление.

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук, огромный циклон, который расположился над Северным морем, будет направляться в сторону Скандинавии. Украина окажется в теплом секторе этого циклона, пишет NV.

видео дня

Сегодня, 7 января, в западных и в южных областях температура воздуха поднимется до +11…+13, а в ночь на среду в западных и северных областях Украины ожидаются осадки в виде дождя. На Полтавщине и Харьковщине пройдет мокрый снег.

В целом, до конца недели в Украине будет тепло: днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов в зависимости от региона, а ночью - от +1 в северных областях до +7 градусов на юге Украины.

Погода в Украине 9 января

В четверг немного похолодает на севере. Ночью температурные отметки покажут -1…-2 градуса.

Также в ночь на четверг возможен мокрый снег. Затем еще одна порция осадков прогнозируется на следующие выходные в западных регионах, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

Погода в Украине 9 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 11 января / meteo.gov.ua

Синоптик предупредила о сильных порывах ветра, местами до 15−20 м/с.

По словам Ганчук, на следующей неделе ощутимых морозов не предвидится, хотя температурные значения снова будут стремиться к "нулю".

"Привычной для нас зимы пока не будет. Но это для нас преимущество — для энергетики, для военных", — сказала синоптик.

Погода в Киеве

В столице и области температура воздуха будет плюсовой в течение недели: ночью +1…+3, днем - до +9.

8 января столбики термометров покажут до +5…+6 градусов, а 10−11 января — до +6…+8. Дождь или снег с дождем ожидается 6 января, а затем в ночь на четверг, 9 января, и в субботу, 11 января.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Киеве во вторник, 7 января, на протяжении всего дня будет пасмурной. Синоптик не прогнозирует осадки. В течение дня из-за туч будет периодически появляться солнце. Температура воздуха составит от +1 до +8 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в течение недели, с 6 января по 12 января, будет теплой и влажной. Такой воздух будет иметь средиземноморское происхождение. В этот период ожидается сильное потепление вплоть до рекордных показателей максимальной температуры воздуха в отдельных регионах. В некоторые дни могут быть осадки в виде дождя или мокрого снега.

Ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня рассказала, что погода в Украине в январе 2025 года будет достаточно теплой, как для зимы. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса, что достаточно заметно как для зимнего месяца.

Другие новости:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред