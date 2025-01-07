Потеплеет до +9: какой будет погода в Киеве 7 января

Вы узнаете:
- Какой будет сегодня погода в Киеве и области
- До скольки градусов прогреется воздух
Погода в Киеве во вторник, 7 января, на протяжении всего дня будет пасмурной. Синоптик не прогнозирует осадки.
Как сообщает Укргидрометцентр, в течение дня из-за туч будет периодически появляться солнце. Температура воздуха составит от +1 до +8 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
На Киевщине сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем +4...9 градусов.
В Белой Церкви днем +7°С…+9°С; в Мироновке +5°С…+7°С; в Фастове +7°С…+9°С; в Яготине +4°С…+6°С; в Барышевке +5°С…+7°С; в Борисполе +6°С…+8°С.
Погода в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, погода в Украине 7 января будет прохладной и местами снежной. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за метелей и оттепели могут сойти снежные лавины.
Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в течение недели, с 6 января по 12 января, будет теплой и влажной. Такой воздух будет иметь средиземноморское происхождение. В этот период ожидается сильное потепление вплоть до рекордных показателей максимальной температуры воздуха в отдельных регионах. В некоторые дни могут быть осадки в виде дождя или мокрого снега.
Ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня рассказала, что погода в Украине в январе 2025 года будет достаточно теплой, как для зимы. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса, что достаточно заметно как для зимнего месяца.
Средняя температура воздуха ожидается на уровне 0-3 градуса мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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