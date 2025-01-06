В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

7 января погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 января

Где температура воздуха упадет до +12 градусов

Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 7 января будет прохладной и местами снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за метелей и оттепели могут сойти снежные лавины.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что эта неделя будет теплой. Температура воздуха может повыситься до +5, а 7 января - до +12 градусов.

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"Держите головы и сосуды в равновесии, не промочите ноги, не поскользнитесь на дороге, закутайте шею, покормите правильно птичек", - написала Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 7 января

В Украине 7 января будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в восточных и северо-восточных областях. Во многих областях Украины будет гололедица. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2 градусов мороза; днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и на юге страны 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 7 января в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -3...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: meteoprog

Погода 7 января в Киеве

В Киеве 7 января будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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