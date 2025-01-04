Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают, что эти выходные будут самыми холодными в ближайшем будущем.

https://glavred.info/synoptic/vlupit-12-gradusniy-moroz-u-dvoh-oblastyah-ogolosili-shtormove-poperedzhennya-10627628.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 5 января / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 января

Где температура воздуха упадет до -12 градусов

Когда Украину накроет потепление

Погода в Украине 5 января будет морозной, ветреной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за снегопадов и метелей будет значительная снеголавинная опасность.

Прогноз погоды в Украине на 5 января / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что эти выходные будут самыми холодными в ближайшем будущем. В ночь на 5 января температура воздуха может снизиться до -9 градусов. На дорогах будет гололедица, поэтому следует быть осторожными.

видео дня

В связи с антициклоном будет сухо почти везде. Уже 6-7 января в Украину придет потепление. Сначала ожидается оттепель, после чего температура воздуха повысится до +10 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 января

В Украине 5 января будет облачно с прояснениями. В этот день снег прогнозируют в Карпатах и на Закарпатье. Во многих областях Украины будет гололедица. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Луганщине ночью и днем 0-5° тепла, в Крыму до 8° тепла. В Карпатах снег; температура в течение суток 7-12° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -7

По данным meteoprog, 5 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до -3...+3 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -7...-1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 5 января / фото: meteoprog

Погода 5 января в Киеве

В Киеве 5 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, однако на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6°, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Больше интересных новостей:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред