Украину накрыло снежное похолодание: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о том, что 4 января в Украине будет прохладно и ветрено.

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Прогноз погоды в Украине 4 января / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 4 и 5 января

Где температура воздуха упадет до -12 градусов

Когда Украину накроет потепление

Погода в Украине 4 января будет морозной, ветреной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Синоптики предупреждают о гололедице и штормовом ветре - 15-18 м/с.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину пришло похолодание. В течение выходных оно усилится. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. Днем температура воздуха повысится до +7 градусов в южных областях.

Почти во всех областях ожидается снег, а на юге - снег с дождем. В ночь на воскресенье днем будет 4-9 градусов мороза, а днем - 0-3 градуса тепла. В то же время осадки 5 января не ожидаются. Снег будет только в Карпатах и на Закарпатье.

Уже 6 января в Украину придет потепление. После этого похолодание вернется в регионы уже 11 января.

Прогноз погоды в Украине 4 января / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 4 января / фото: ventusky

Погода 4 января

В Украине 4 января будет облачно с прояснениями. В этот день снег и дождь прогнозируют в восточных и юго-восточных областях. Во многих областях Украины будет гололедица. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, северных и центральных областях будут сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Луганщине ночью и днем 0-5° тепла, в Крыму до 8° тепла. В Карпатах снег; температура в течение суток 7-12° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 4 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +2...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине 4 января / фото: meteoprog

Погода 4 января в Киеве

В Киеве 4 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег и гололед. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 4 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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