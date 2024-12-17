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Где в Украине потеплеет до +10: прогноз погоды на неделю

Анна Ярославская
17 декабря 2024, 12:06
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На этой неделе ожидается ослабление ветра и повышение температуры по всей территории Украины.

Погода
Погода в Украине в до конца недели улучшится / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине прекратятся дожди
  • Где и когда ночью ударит мороз
  • Какой будет погода на выходных

Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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"У нас сейчас как раз процессы с северо-запада. Поэтому у нас поступают оттуда и атмосферный фронт и достаточно мощный градиент... Перепад давления, скажем так, большой. Потому что со стороны Скандинавии у нас поле пониженного давления. И это в его системе атмосферный фронт, который проходит через нас. А в то же время, над Европой у нас поле повышенного давления. И соответственно, есть этот градиент", — сказала Птуха в коментарии УНИАН.

Погода в Украине на сегодня

17 декабря почти на всей территории Украины ветер немного ослабнет. Только в западных областях будет сильным - ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине повысится. Днем столбики термометров покажут +3...+8, на юге потеплеет до +7...+12.

Прогноз погоды на 17 декабря
Прогноз погоды на 17 декабря / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18-19 декабря

В среду и в четверг в большинстве регионов не прогнозируется существенных осадков. Небольшой дождь и мокрый снег возможен на востоке и северо-востоке страны.

Температура воздуха ночью в эти дни будет составлять от +4° до -3°.

19 декабря ночью на левобережье местами может похолодать до -7°.

Погода в Украине 18 декабря
Погода в Украине 18 декабря / meteo.gov.ua
Погода в Украине 19 декабря
Погода в Украине 19 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине на 20 декабря

В пятницу в Украину придет очередной атмосферный фронт, однако он будет малоактивным. Температура воздуха может снизиться, ночью местами можно ожидать даже минусовых значений.

Синоптик добавила, что сейчас зимний период в Украине "с колебаниями" и эпизодическими проявлениями мороза.

Прогноз погоды на 20 декабря
Прогноз погоды на 20 декабря / meteo.gov.ua

Какой будет погода в Украине в декабре - последние новости

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2025. В частности, 31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С.

В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.

В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег.

Прогноз погоды на Новый год для Юга Украины сулит тихие и спокойные дни без мороза.

Погода В Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.

Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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