Где в Украине потеплеет до +10: прогноз погоды на неделю

Вы узнаете:
- Когда в Украине прекратятся дожди
- Где и когда ночью ударит мороз
- Какой будет погода на выходных
Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
"У нас сейчас как раз процессы с северо-запада. Поэтому у нас поступают оттуда и атмосферный фронт и достаточно мощный градиент... Перепад давления, скажем так, большой. Потому что со стороны Скандинавии у нас поле пониженного давления. И это в его системе атмосферный фронт, который проходит через нас. А в то же время, над Европой у нас поле повышенного давления. И соответственно, есть этот градиент", — сказала Птуха в коментарии УНИАН.
Погода в Украине на сегодня
17 декабря почти на всей территории Украины ветер немного ослабнет. Только в западных областях будет сильным - ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в Украине повысится. Днем столбики термометров покажут +3...+8, на юге потеплеет до +7...+12.
Прогноз погоды на 18-19 декабря
В среду и в четверг в большинстве регионов не прогнозируется существенных осадков. Небольшой дождь и мокрый снег возможен на востоке и северо-востоке страны.
Температура воздуха ночью в эти дни будет составлять от +4° до -3°.
19 декабря ночью на левобережье местами может похолодать до -7°.
Погода в Украине на 20 декабря
В пятницу в Украину придет очередной атмосферный фронт, однако он будет малоактивным. Температура воздуха может снизиться, ночью местами можно ожидать даже минусовых значений.
Синоптик добавила, что сейчас зимний период в Украине "с колебаниями" и эпизодическими проявлениями мороза.
Какой будет погода в Украине в декабре - последние новости
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2025. В частности, 31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С.
В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.
В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег.
Прогноз погоды на Новый год для Юга Украины сулит тихие и спокойные дни без мороза.
Погода В Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.
Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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