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Какой будет погода в Украине зимой: синоптик назвала самый холодный месяц

Анна Ярославская
4 ноября 2024, 10:29
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В целом, средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
Птица, погода, зима
Зима в Украине будет теплее, чем обычно / Фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в декабре, январе, феврале
  • Синоптик сказала, где зимой будет теплее всего
  • Назван самый холодный месяц зимы 2024-25

Погода в Украине зимой 2024-2025 годов может быть теплее обычного. Как прогнозирует синоптик Вера Балабух, средняя сезонная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

Согласно прогнозу, не исключено, что в южных областях страны, на Закарпатье, а также на юге Кировоградской, Днепропетровской областей средняя температура воздуха зимой будет плюсовой и будет колебаться от 0 до + 2˚С, передает Zn.ua.

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Самые низкие температуры воздуха вероятны на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат. Там температура воздуха ожидается минусовой - от -3 до -4˚С и ниже.

Погода в Украине в декабре 2024

В первый месяц зимы средняя месячная температура воздуха в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы. Самые большие аномалии возможны на западе страны. В южном регионе и на Закарпатье средняя месячная температура будет оставаться еще плюсовой (0-2˚С). Самые низкие температуры в декабре возможны на северо-востоке и на высокогорье Карпат — от -1 до -3˚С и ниже.

Прогноз погоды на январь 2025

Самым холодным зимним месяцем в Украине является январь. В 2025 году он может быть на один градус теплее климатической нормы, а средняя месячная температура может колебаться от +1...-2˚С на юге. В северных, северо-восточных областях и Карпатах будет холоднее - столбики термометров опустятся до -3˚С и ниже.

Погода в Украине в феврале

Февраль также может быть на один градус теплее его средних многолетних значений в 1991-2020 годах. На юге страны и на Закарпатье средняя месячная температура воздуха будет плюсовой — +1-2 градуса и выше, а на северо-востоке до -3…-4 градуса и ниже.

Количество осадков зимой в Украине ожидается в пределах нормы: от 90-130 мм на равнинной территории и до 200 мм и более в Карпатах.

Кто такая Вера Балабух

Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине 4 ноября будет снежной. Также ожидаются дожди. Как сообщает Укргидрометцентр, по всей Украине ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Спокойно будет только на Закарпатье.

Смотрите видео - В Харькове выпал снег:

Скриншот

Как сообщал Главред, в Карпатах первый снег выпал 30 сентября. На вершине горы Поп Иван температура упала до -3... -5 градусов.

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