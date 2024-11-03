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Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Ангелина Подвысоцкая
3 ноября 2024, 19:36обновлено 3 ноября, 20:06
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Почти во всех областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какие регионы будет засыпать снегом и дождем
  • В каких областях будут сильные порывы ветра
  • Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине 4 ноября будет снежной. Также ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Спокойно будет только на Закарпатье.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что во многих областях Украины будет мокрый снег. Также ожидается налипание мокрого снега. Однако впоследствии снег перейдет в дождь. Страну атакует холодный арктический воздух и влажный циклон.

Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов мороза. Днем температура воздуха повысится до 11 градусов тепла. Однако впоследствии в Украину придет потепление. Оно ожидается уже с 7 ноября.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: ventusky

Погода 4 ноября

В Украине 4 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В Украине ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Спокойно будет только на Закарпатье.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в северной части 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, на юге страны 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 4 ноября в Украине будет снежной и дождливой. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +3...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 0...+3 градусов.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: meteoprog

Погода 4 ноября в Киеве

В Киеве 4 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. Ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 2-4°, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Недавно Главред рассказывал, когда ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся сильные порывы ветра.

Синоптик Наталка Диденко сообщала, что 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода. Небольшие дожди возможны: в западных областях, в Винницкой, Черкасской, в Житомирской, в Киевской и Черниговской областях.

Также Диденко писала, что за несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов. А уже со следующих выходных, 2-3 ноября, придет ощутимое похолодание.

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