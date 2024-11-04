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В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

Ангелина Подвысоцкая
4 ноября 2024, 06:00
299
Уже через несколько дней страна окажется под влиянием новой магнитной бури.
магнитная буря, солнце
Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Когда закончится магнитная буря
  • Дата начала новой магнитной бури
  • До какой отметки повысится мощность бури

Украину атаковала новая и очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря атаковала страну еще 25 октября. Тогда её мощность была на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день она выросла до 5-ти баллов. На таком уровне она продержалась до 28 октября включительно. С 29 октября до 1 ноября включительно мощность магнитной бури остановилась на отметке почти 7 баллов, после чего пошла на спад.

видео дня

Ожидалось, что магнитная буря закончится, но уже 4 ноября страну атаковала новая буря. Она ударила с мощностью почти 6 баллов. Согласно прогнозу, на следующий день она станет 3-балльной.

В то же время стоит отметить, что уже 11 ноября страну атакует новая магнитная буря и ударит сразу с почти 5-балльной мощностью.

магнитная буря
Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С и М. Сообщается, что 4 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 35%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 102 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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