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Ударит мороз -13 градусов: Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату

Алёна Воронина
3 января 2025, 12:30
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Кратковременное похолодание будет очень ощутимым. В некоторых областях также будут идти снег и мокрый снег.
Погода, снег, зима
Погода в Украине станет холоднее - ударит мороз -13 градусов/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда Украину накроет похолодание и будут более сильные морозы
  • Где будет идти снег и мокрый снег

Погода в Украине в выходные, 4 и 5 января, отметится серьезным похолоданием. Произойдет снижение температуры воздуха на 5-9 градусов.

Изменение погодных условий будет вызвано поступлением прохладной воздушной массы с северо-запада Европы, а также развитием молодого антициклона над Румынией. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он предупредил, что местами пройдет снег и мокрый снег. Однако, по его словам, интенсивность осадков будет преимущественно небольшой.

Самая низкая температура воздуха в эти выходные будет в Карпатах - там в ночь на субботу ударит -10 градусов, а в ночь на воскресенье ожидается -13 градусов.

Погода в Украине 4 января

В западных областях

В западных областях пройдут небольшие осадки в виде снега и снежной крупы. Местами возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем 0...-5. В Карпатах ночью -5...-10 градусов, днем -3...-8.

В северных областях

В северной части страны в течение суток местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Возможна слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -3...+2.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ночью местами пройдет небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 градус, днем -2...+3.

На юге Украины

В южных регионах ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем +1...+6, в Крыму в течение суток +2...+7 градусов.

В восточных областях

В восточной части страны ночью пройдет умеренный дождь с мокрым снегом, днем местами на Харьковщине возможен небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 градуса.

Погода в Украине 4 января
Погода в Украине 4 января/ meteoprog

Погода в Украине 5 января

В западных областях

В западных регионах ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9 градусов, днем 0...-5. В Карпатах ночью -8...-13 градусов, днем -4...-9.

В северных областях

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем -1...-6.

В центральных областях

В центральной части страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается -3...-8 градусов, днем 0...-5.

На юге Украины

В южных областях и Крыму осадков не предвидится. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -1...+4.

В восточных областях

В восточной части страны осадков не прогнозируется. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -1...-6.

Погода в Украине 5 января
Погода в Украине 5 января/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что похолодание ударит в Украине, будет снег - синоптик назвала дату. В части областей резко снизится температура воздуха, а также будет идти дождь с переходом в мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют снегопады и метели - где объявили 3 уровень опасности. Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в двух областях, объявлен 3 уровень опасности.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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