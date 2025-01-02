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Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности

Руслана Заклинская
2 января 2025, 20:29
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Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в двух областях, объявлен 3 уровень опасности.
Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности
Прогноз погоды в Украине на 3 января / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 3 января
  • Где объявили III уровень опасности
  • В каких областях ожидается снег и метели

В пятницу, 3 января погода в Украине будет облачной, с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. В Карпатах возможны значительные снегопады и метели. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем по всей стране (кроме юго-востока) ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На Закарпатье ночью будут значительные осадки, днем - умеренные. Также в западных и северных областях на дорогах местами будет гололедица.

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Температура воздуха ночью и днем будет варьироваться от 3° мороза до 2° тепла, в центральных областях днем до 5° тепла. На юге и востоке Украины ночью ожидается от +1° до +6°C, а днем +5° до +10°C.

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности
Прогноз погоды на 3 января / Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах температура будет колебаться от -1°C до -6°C. Ночью синоптики прогнозируют значительный, а днем умеренный снег и метели.

"В связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили синоптики.

Ветер, по данным Укргидрометцентра, будет юго-западный, с переходом на северо-западный 7-12 м/с. В Карпатах порывы ветра будут достигать до 20-25 м/с.

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности
Предупреждение о снеголавинной опасности / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В Киевской области и столице погода будет облачной. Ожидается небольшой мокрый снег, местами на дорогах возможна гололедица.

Ветер на Киевщине прогнозируют юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве составит около 0° днем и ночью. В области ночью и днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 3 января в Украине ожидается постепенное похолодание, которое продлится до 7 января. По прогнозам синоптика Диденко, после этого наступит потепление, но уже с 11 января снова ожидается похолодание.

Также 3 января температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, в центральных областях - +1...+5 градусов, на юге будет теплее - +6...+12 градусов. На востоке температура на Харьковщине составит +1...+5 градусов, а в Луганской и Донецкой областях - +5...+8 градусов.

Кроме этого, 2 января в Украине спрогнозировали сильные порывы ветра. В Киеве, Карпатах и большинстве западных областей объявили I уровень опасности.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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