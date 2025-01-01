Будет еще теплее, чем 1 января: синоптик рассказала о погоде на завтра

2 января ожидается сильный ветер, возможно даже до штормовых порывов, свидетельствует прогноз погоды.

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Какой будет погода в Украине 2 января / Фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 2 января, будет по-весеннему теплой. Но уже через несколько дней синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание.

"2 января в Украине будет еще теплее, чем 1-го. Завтра в течение дня в большинстве областей максимальная температура воздуха будет +7...+12 градусов, а в Крыму - до +14", - рассказала она на своей странице в Facebook.

При этом 2 января ожидается сильный ветер, возможно даже до штормовых порывов. Осадки Диденко не прогнозирует.

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"Только вечером в западную часть атмосферный фронт принесет дожди", - отметила синоптик.

Кто такая Наталия Диденко / Главред

Погода в Киеве на завтра

2 января в столице Украины будет очень тепло, без осадков. Столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Ветер будет порывистым, местами до штормовых порывов западных направлений.

Погода в Украине 2 января 2025 / meteo.gov.ua

Когда ожидается похолодание

3 и 4 января в Украине начнется похолодание.

"Оно продлится несколько дней, где-то три-четыре, ориентировочно до 7 января. С 7 января снова начнет теплеть, потеплеет, а ближе к 11 января снова похолодает", - предупредила Диденко.

В частности, 3-4 января, осадки подойдут к Киеву. В столице также снизится температура воздуха.

Погода в Украине 3 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 4 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Ранее Главред писал, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Тем временем Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря. Она началась 29 декабря. Её мощность была на уровне трех баллов. Уже на следующий день она резко выросла до почти восьми баллов. 1 января мощность магнитной бури снизится до 5-ти баллов, а 2 января - до трех баллов. Ожидается также, что 5-6 января Украину накроет новая буря.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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