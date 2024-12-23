На Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер": что будет с погодой

Погодные условия будут неравномерными на территории страны, прогнозируют синоптики.

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Какой буде погода в Украине на Рождество / Фото: pixabay.com ​

Вы узнаете:

Какую погоду антициклон "Гюнтер" принесет в Украину

В каких регионах будет сухо, а где пройдут дожди

Погода в Украине на Рождество 24-25 декабря будет определяться восточной частью молодого антициклона "Гюнтер". Погодные условия будут неравномерными на территории страны: в некоторых регионах обойдется без осадков, в других - ожидается мокрый снег и дождь. Такой прогноз погоды озвучил метеоролог Игорь Кибальчич.

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Как пишет meta.ua, влияние "Гюнтера" почувствуют все страны от Португалии до Беларуси. В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей благодаря притоку тёплого морского воздуха с запада.

Какую погоду "Гюнтер" принесет в Украину

В Украину "Гюнтер" принесет спокойную погоду без существенных осадков. Исключением станут Карпаты, а также южные области, где будет ощущаться влияние атмосферных фронтов.

На западе Украины ночью 25 декабря местами возможны незначительные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем умеренные осадки ожидаются в Карпатах и на Прикарпатье. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица.

Ветер северного направления, со скоростью 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет морозной - столбики термометров покажут от 0 до -5 °C, днем - от -2 до +3 °C. На Закарпатье ночью ожидается 0…+5 °C, днём +3…+8 °C. В Карпатах температура в пределах -2…-7 °C сохранится на протяжении суток.

В северных областях ожидается пасмурная погода, ночью местами возможен небольшой мокрый снег. Днём - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от -2 до +3 °C.

Погода в Украине 24 декабря / meteo.gov.ua

В центральных регионах прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днём возможно усиление с порывами до 15 – 17 м/с. Ночная температура составит в пределах 0…+5 °C, дневная +2…+7 °C.

На юге Украины и в Крыму ночью осадков не ожидается, а утром и днём пройдут дожди. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами с порывами до 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах +3…+8 °C, на юге Крыма днём до +13 °C.

На востоке страны будет преобладать облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днём +2…+7 °C.

Прогноз погоды на 25 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что 25 декабря в западных областях местами пройдет снег и мокрый снег, в Карпатах - сильный снег. В Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без существенных осадков.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+3°С, на юге до +7°С. Днем воздух прогреется до +2...+8°С, в Крыму +7...+12°С. В Карпатском регионе в течение суток ожидается -2...-7°С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2025. В частности, 31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С.

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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