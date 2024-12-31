В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 1 января
- Где температура воздуха упадет до +10 градусов
- Когда Украину накроет похолодание
Погода в Украине 1 января будет теплой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве западных областей синоптики предупреждают о сильных порывах ветра - 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили 3 уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 1 января в Украине будет достаточно тепло. Температура воздуха может повыситься до +12 градусов. Уже 2 января потеплеет до +14 градусов. В эти дни осадков не будет. В то же время могут быть сильные порывы ветра. +Морозное похолодание придет в Украину уже 3-4 января.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 1 января
В Украине 1 января будет переменная облачность. В этот день осадков не прогнозируют. В этот день в южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируют туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных и Житомирской областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в Крыму до 12°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +10
По данным meteoprog, 1 января в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +2...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -2...+4 градусов.
Погода 1 января в Киеве
В Киеве 1 января будет переменная облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды - последние новости
Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.
Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.
Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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