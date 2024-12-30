Украину накроет потепление: в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января

Однако после нескольких дней существенного потепления наше государство накроет похолодание - синоптик назвала дату.

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Погода в Украине - Украину накроет потепление/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 31 декабря и в первые дни 2025 года

В каких областях температура воздуха поднимется до +11 градусов

Погода в Украине в первые дни 2025 года отметится существенным потеплением. В ночь на 1 января в Украине ожидается около нуля градусов. В первый день Нового года потеплеет до +4...+9 градусов, а на юге до +6...+11 градусов.

Осадков не предвидится, Новый год начнется с солнечной погодой. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что 2-го января станет еще теплее, а вот с 3-4 января в Украине ожидается похолодание.

Погода в Украине 1 января/ meteoprog

Погода в Украине 2 января/ meteoprog

Погода в Украине 31 декабря

31 декабря будет в нашем государстве теплым. В течение дня температура воздуха будет держаться на уровне +2...+5 градусов, в южной части будет +5...+10 градусов.

"Осадков завтра не будет, потому что практически вся континентальная Европа, включая, конечно, Украину, будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области", - отметила синоптик.

Погода в Украине 31 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Украине 31 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 31 декабря

В Киеве 31-го декабря ожидается погода без осадков и с максимальной температурой до +3 градусов.

"Характерной особенностью 31-го декабря и новогодних первых дней будет сильный ветер западных направлений! Осторожно", - добавила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит -8 градусов - стало известно, когда в Украине выпадет снег. Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях будет туман.

Также ранее сообщалось, что мощная магнитная буря накроет Украину на Новый год. Мощность магнитной бури 31 декабря может достигать 7-ми баллов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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