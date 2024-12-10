Что такое "руно": правильное объяснение слова знают единицы

Такой термин стал известным, в частности, из-за популярного греческого мифа. Но не все догадываются, что именно означает это слово.

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Что такое "руно"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Что означает слово "руно"

Какой греческий миф сделал это слово известным

Многие люди могли впервые услышать слово "руно" именно из греческих мифов, когда изучали их в школе на зарубежной литературе. Однако многие не догадываются, что именно означает этот термин.

Значение слова "руно" объяснила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний. Также она обратила внимание на то, что в этом слове очень часто ставят неправильное ударение.

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"Помните греческий миф о "золотому руні"? О той самой золотой бараньей шкуре, которую из Колхиды похитил Ясон. Так вот, на самом деле это не "золоте рунО", это "золоте рУно". Знаю, многие сейчас удивились, что ударение в этом слове падает не на второй, а на первый слог. Но так оно уже есть. Поэтому запоминаем: не "золоте рунО", а "золоте рУно", - отметила Багний.

Также она рассказала, что означает это слово.

"С "золотим руном" разобрались, а что же такое просто "руно". "Руно" - это длинная шерсть из овец, а также овечья шкура с шерстью", - объяснила она.

Смотрите видео о том, что такое "руно":

Ранее Главред рассказал, почему "декабрь" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался декабрем - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходить именинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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