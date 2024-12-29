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Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег: когда в Украине выпадет снег

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2024, 19:45обновлено 29 декабря, 20:47
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Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях будет туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью
  • Где температура воздуха упадет до -8 градусов
  • Когда Украину накроет похолодание

Погода в Украине 30 декабря будет немного ночью морозной, а днем - достаточно теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что до конца 2024 года будет спокойная погода. Существенные осадки не предвидятся, но будет туман. Температура воздуха повысится до +4 градусов. Лишь ночью ожидается 3-градусный мороз.

видео дня

31 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха. На территории северных областей ожидается мокрый снег.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 30 декабря
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото: ventusky

Погода 30 декабря

В Украине 30 декабря будет облачно. В этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день в западных и Винницкой областях прогнозируют туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 30 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до -1...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Кировоградской и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -3...+3 градусов.

погода 30 декабря
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото: meteoagent

Погода 30 декабря в Киеве

В Киеве 30 декабря будет облачно. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 30 декабря
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото: meteoagent

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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