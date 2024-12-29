Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег: когда в Украине выпадет снег

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью
- Где температура воздуха упадет до -8 градусов
- Когда Украину накроет похолодание
Погода в Украине 30 декабря будет немного ночью морозной, а днем - достаточно теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что до конца 2024 года будет спокойная погода. Существенные осадки не предвидятся, но будет туман. Температура воздуха повысится до +4 градусов. Лишь ночью ожидается 3-градусный мороз.
31 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха. На территории северных областей ожидается мокрый снег.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 30 декабря
В Украине 30 декабря будет облачно. В этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день в западных и Винницкой областях прогнозируют туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +6
По данным meteoprog, 30 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до -1...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Кировоградской и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -3...+3 градусов.
Погода 30 декабря в Киеве
В Киеве 30 декабря будет облачно. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды - последние новости
Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.
Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.
Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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