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Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
27 декабря 2024, 19:44
513
В Украине предупреждают о тумане, гололеде и гололедице.
погода 28 декабря
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Где синоптики объявили штормовое предупреждение
  • Где температура воздуха упадет до -6 градусов
  • Когда Украину накроет похолодание

Погода в Украине 28 декабря будет немного теплее. Ожидается гололед и туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Из-за сильного тумана будет видимость 200-500 метров. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Об опасности предупреждают в западных, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

видео дня

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что до конца 2024 года будет спокойная погода. Существенные осадки не предвидятся, но будет туман. В течение 28-29 декабря Украина будет под влиянием антициклона. Температура воздуха повысится до +4 градусов. Лишь ночью ожидается 3-градусный мороз.

31 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха. На территории северных областей ожидается мокрый снег.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 28 декабря
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото: ventusky

Погода 28 декабря

В Украине 28 декабря будет облачно. В этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день в западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях прогнозируют гололед и туман. На западе страны будет гололедица. Ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 28 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Кировоградской и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

погода 28 декабря
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото: meteoprog

Погода 28 декабря в Киеве

В Киеве 28 декабря будет облачно. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. В этот день ожидается туман. Ветер в этот день будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 28 декабря
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Больше интересных новостей:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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