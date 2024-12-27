Украину накроет антициклон "Гюнтер": где резко ударят морозы

Атмосферное давление будет выше нормы, а температура воздуха будет опускаться в более сильные минуса. Лишь в части областей будут идти мокрый снег с дождем.

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Погода в Украине - Украину накроет антициклон "Гюнтер"/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине в выходные, 28 и 29 декабря

В каких областях будут морозы до -5 градусов

Погода в Украине в выходные, 28 и 29 декабря, будет находиться под влиянием антициклона "Гюнтер". Вследствие этого погодные условия будут спокойными.

Ожидается, что атмосферное давление будет выше нормы. Температура воздуха в ночное время будет снижаться ниже 0 градусов, а днем прогнозируются преимущественно плюсовые температуры. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также метеоролог предупредил, что возможны туманы, и призвал украинцев быть внимательными на дорогах в случае ухудшения видимости.

Погода в Украине 28 декабря

В западных областях

В западных областях предполагается облачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем -1...+4, на Закарпатье до +6 градусов.

В северных областях

В северной части страны прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4.

В центральных областях

В центральных областях небо ожидается преимущественно облачным, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем 0...+5.

На юге Украины

В южной половине и в Крыму осадков не прогнозируется. Ветер северного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +2...+7.

В восточных областях

В восточных областях ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 градусов, днем -1...+4.

Погода в Украине 28 декабря/ meteoprog

Погода в Украине 29 декабря

В западных областях

В западной части Украины сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +2...+7.

В северных областях

В северных областях сохранится погода без существенных осадков, лишь на крайнем севере Сумской и Черниговской областей пройдет небольшой мокрый снег с дождем и моросью. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +1...+6.

В центральных областях

В центральных регионах страны сохранится облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем 0...+5.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму осадков не предвидится. Кое-где прогнозируется туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем +2...+7.

В восточных областях

В восточной части Украины сохранится погода без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 градус, днем -1...+4.

Погода в Украине 29 декабря/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, на Новый год будет похолодание и мокрый снег - синоптик предупредила об изменении погоды. Снижение температуры и осадки накроют лишь часть областей.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение - стало известно, где прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о плохой видимости из-за сильного тумана.

Также ранее сообщалось, что страна под атакой затяжной магнитной бури - стало известно, когда закончится сильный шторм. Мощность магнитной бури несколько раз увеличивалась до почти 7-ми баллов.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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