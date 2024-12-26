Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют мокрый снег и дождь

Синоптики предупреждают о плохой видимости из-за сильного тумана.

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Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Где синоптики объявили штормовое предупреждение

Где температура воздуха упадет до -2 градусов

Где синоптики прогнозируют дождь и снег

Погода в Украине 26 декабря будет более холодной. Ожидается гололедица, туман, снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Из-за сильного тумана будет видимость 200-500 метров. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky

Погода 27 декабря

В Украине 27 декабря будет облачно. В этот день дождь и мокрый снег ожидают в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях. В этот день ожидается гололед и туман на территории западных областей. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 4-9° мороза (днем на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 27 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Херсонской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+6 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -6...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: meteoprog

Погода 27 декабря в Киеве

В Киеве 27 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В этот день ожидается туман и гололедица. Из-за тумана будет видимость 200-500 м. Из-за этого синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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