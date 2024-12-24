Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

На части территории нашего государства будут идти дожди, еще часть областей накроет снег.

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Погода в Украине - дождь и температура +12/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 25 декабря

Где будут снег и дождь, а где не будет осадков

На какой части Украины ударит +12 градусов

Погода в Украине на Рождество, 25 декабря, будет отличаться в разных областях. Так, в околокарпатских областях ожидается снег, а в южной части нашего государства будет идти дождь. Такие осадки будут обусловлены влиянием южного циклона.

На остальной территории Украины будет преимущественно облачная, но без осадков, погода, которую обусловит антициклональный масштабный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что температура воздуха в ночь на среду ожидается в пределах 0...+4 градуса, на западе 0...-3 градуса.

В течение дня 25 декабря в Украине ожидается +1...+4 градуса, на западе и крайнем севере от 2 тепла до 2 мороза. В южной части будет +4...+9, в Крыму до +12 градусов.

Погода в Украине 25 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Украине 25 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 25 декабря

В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне около нуля, днем ожидается 0...+2 градуса.

На Новый год погода в Украине особо не изменится, отметила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество - синоптик предупредила об изменениях. Во многих областях станет теплее, кое-где столбики термометров даже будут показывать +10...+15 градусов.

Также сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение - стало известно, где прогнозируют снег и дожди. В некоторых областях Украины будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

Напомним, жесткая буря не заканчивается - в Украине бушует геомагнитный шторм. Очень сильная магнитная буря "трясет" страну уже целых две недели.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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