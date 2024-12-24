Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

Алёна Воронина
24 декабря 2024, 14:18
454
На части территории нашего государства будут идти дожди, еще часть областей накроет снег.
Погода, зима, дождь
Погода в Украине - дождь и температура +12/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 25 декабря
  • Где будут снег и дождь, а где не будет осадков
  • На какой части Украины ударит +12 градусов

Погода в Украине на Рождество, 25 декабря, будет отличаться в разных областях. Так, в околокарпатских областях ожидается снег, а в южной части нашего государства будет идти дождь. Такие осадки будут обусловлены влиянием южного циклона.

На остальной территории Украины будет преимущественно облачная, но без осадков, погода, которую обусловит антициклональный масштабный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Она отметила, что температура воздуха в ночь на среду ожидается в пределах 0...+4 градуса, на западе 0...-3 градуса.

В течение дня 25 декабря в Украине ожидается +1...+4 градуса, на западе и крайнем севере от 2 тепла до 2 мороза. В южной части будет +4...+9, в Крыму до +12 градусов.

Погода в Украине 25 декабря
Погода в Украине 25 декабря/ Facebook Диденко
Погода в Украине 25 декабря
Погода в Украине 25 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 25 декабря

В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне около нуля, днем ожидается 0...+2 градуса.

На Новый год погода в Украине особо не изменится, отметила Диденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество - синоптик предупредила об изменениях. Во многих областях станет теплее, кое-где столбики термометров даже будут показывать +10...+15 градусов.

Также сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение - стало известно, где прогнозируют снег и дожди. В некоторых областях Украины будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

Напомним, жесткая буря не заканчивается - в Украине бушует геомагнитный шторм. Очень сильная магнитная буря "трясет" страну уже целых две недели.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

14:18Синоптик
"Агрессор достиг цели": в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

"Агрессор достиг цели": в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

14:15Мир
"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

12:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут": как фонд "Велич життя" во главе с Аллой Ландар спасает жизни на передовой

"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут": как фонд "Велич життя" во главе с Аллой Ландар спасает жизни на передовой

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют снег и дожди

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют снег и дожди

Графики возвращаются: в Украине ввели экстренные отключения света - детали

Графики возвращаются: в Украине ввели экстренные отключения света - детали

Ракета "Орешник" не совсем новая: известны первые результаты изучения обломков

Ракета "Орешник" не совсем новая: известны первые результаты изучения обломков

Последние новости

14:18

Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

14:15

"Агрессор достиг цели": в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

14:12

Звезда Вечернего Квартала рассказал про свадьбу и главный повод для гордости

13:59

В Сети "гуляет" фейк о снижении мобилизационного возраста: в Раде и НГУ его опровергли

13:57

Что одеть на день рождения: модный и стильный образ поразит воображение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:24

Оккупанты пытаются окружить ВСУ: ситуация возле Макаровки сложная - Волошин

13:12

В оккупированном Бердянске могли взорвать автомобиль топ-коллаборанта

12:38

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

12:35

Новость о здоровье Короля Чарльза расстроила его подданных

Реклама
11:58

"Вечному" фонарику нипочем долгие отключения: как быстро и легко сделать лампу

11:50

В 2025 году решится судьба войны у Украине: Влад Росс назвал месяцВидео

11:47

"Мой проект": Арестович заявил, что он "назначил" Залужного главнокомандующимВидео

11:25

Астролог Влад Росс рассказал, для чего будет благоприятен 2025 год

11:07

Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой - El Pais

10:45

Билла Клинтона срочно госпитализировали: что случилось

10:38

Будут ли отключать свет на Рождество: украинцам дали ответВидео

10:38

Британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ - The Times

09:58

Чем отмыть тротуарную плитку: на удивление простой и эффективный способ

09:56

Российское судно со стратегическим грузом затонуло после взрыва: деталиВидео

09:30

Атака дронов по аэродрому в Миллерово: в Forbes назвали возможную цель

Реклама
09:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Стрельцам - огромное везение, Тельцам - прибыль

09:25

2000 "шахедов" в месяц: РФ удвоила производство дронов - Defense Express

08:20

Евросоюз намерен изготовить для Украины миллионы боеприпасов – еврокомиссар

08:04

Украина почти завершила разработку ракеты "Трембита": на что способно новое оружие – Politico

07:00

Путин решил отложить захват Покровска: в ISW сказали, что он хочет взамен

06:47

Не оставляйте Трампа и Путина наедине, мир в опасностимнение

06:03

Гороскоп на 2025 год: какому знаку зодиака невероятно повезетВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

05:00

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

04:55

"РФ утилизирует их": Зеленский назвал потери северокорейских солдат

04:30

Для чего когда-то цепляли свисающие ленты на кузов авто: ответ удивит

04:00

Какой подарок по душе больше всего: быстрый тест на скрытые черты личности

03:40

Блок управления под микроскопом: неожиданные данные о ракете "Орешник"

03:15

ВСУ контролируют 30% города, ситуация в Курахово очень сложная - лейтенант ВСУ

03:12

Больше никаких "стрелок": женщина поделилась лайфхаком для прочности колготокВидео

02:31

"Мандаринки" будут таять во рту: быстрый рецепт вкусной закуски на Новый год

01:30

Евгений Клопотенко впервые признался в романе с кондитером-звездой "МастерШеф"

01:01

"Ему выгодны теневые договоренности с Путиным": Зеленский раскритиковал Фицо

23 декабря, понедельник
23:05

Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"Видео

22:36

"Трембита" достанет до Москвы: Украина создает новую ракету – The Economist

Реклама
22:18

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

22:06

Сокращение атак Шахедами в декабре: Британская разведка назвала причину "затишья"

21:47

Собрались за пятым: Инна Мирошниченко заговорила про нового ребенка

21:31

Незабываемая неделя чудес: какие три знака Зодиака получат шанс на счастье

21:15

В Раде сделали заявление о демобилизации военных и назвали главный приоритет

21:12

Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа

21:09

Что будет, если добавить мед в горячий чай: миф или серьезная опасность

20:35

Рождественское перемирие от Орбана: что за этим стоитмнение

20:29

Счастливая мама Лиза Глинская впервые показала лица дочерей-двойняшек

20:27

Сколько можно хранить икру после открытия: совет для хозяек на Новый год

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять