Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество: синоптик предупредила об изменениях

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество
- В каких регионах станет теплее
- Где будет идти мокрый снег
Погода в Украине на Сочельник, 24 декабря, будет не холодной, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градуса.
При этом в центральной части, на юге и на юго-востоке даже будет тепло, столбики термометров будут показывать +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что более свежая погода завтра ожидается лишь кое-где в западных областях - там будет от -1 градуса до +2.
"Преимущественно мокрый снег пройдет в западных областях, может дойти вечером до Житомирщины и Черниговщины. На остальной территории Украины 24-го декабря будет без осадков. Ветер восточного направления, умеренный, на юге порывистый", - отметила Диденко.
Погода в Украине 24 декабря
В Киеве 24 декабря будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне около нуля градусов, днем будет +2...+4 градуса.
Какой будет погода в Украине на Рождество
25 декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2...-6 градусов. Однако днем повсеместно ожидается +1...+6 градусов, отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будет потепление до +11 градусов, мокрый снег и дождь - синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается в южных регионах, прогнозирует синоптик.
Также ранее сообщалось, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер " - стало известно, что будет с погодой. Погодные условия будут неравномерными на территории страны, прогнозируют синоптики.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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