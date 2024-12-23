Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество: синоптик предупредила об изменениях

Во многих областях станет теплее, местами столбики термометров даже будут показывать +10...+15 градусов.

https://glavred.info/synoptic/kakoy-budet-pogoda-v-ukraine-na-sochelnik-i-rozhdestvo-sinoptik-predupredila-ob-izmeneniyah-10624571.html Ссылка скопирована

Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

В каких регионах станет теплее

Где будет идти мокрый снег

Погода в Украине на Сочельник, 24 декабря, будет не холодной, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градуса.

При этом в центральной части, на юге и на юго-востоке даже будет тепло, столбики термометров будут показывать +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Она отметила, что более свежая погода завтра ожидается лишь кое-где в западных областях - там будет от -1 градуса до +2.

"Преимущественно мокрый снег пройдет в западных областях, может дойти вечером до Житомирщины и Черниговщины. На остальной территории Украины 24-го декабря будет без осадков. Ветер восточного направления, умеренный, на юге порывистый", - отметила Диденко.

Погода в Украине 24 декабря

В Киеве 24 декабря будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне около нуля градусов, днем будет +2...+4 градуса.

Погода в Украине 24 декабря/ meteoprog

Какой будет погода в Украине на Рождество

25 декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2...-6 градусов. Однако днем повсеместно ожидается +1...+6 градусов, отметила Диденко.

Погода в Украине 25 декабря/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будет потепление до +11 градусов, мокрый снег и дождь - синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается в южных регионах, прогнозирует синоптик.

Также ранее сообщалось, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер " - стало известно, что будет с погодой. Погодные условия будут неравномерными на территории страны, прогнозируют синоптики.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред