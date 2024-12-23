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Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют снег и дожди

Ангелина Подвысоцкая
23 декабря 2024, 19:39
747
В некоторых областях Украины будет сильный туман с видимостью 200-500 м.
погода
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • Где температура воздуха упадет до -3 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дождь и снег

Погода в Украине 24 декабря будет теплее, но с осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В первой половине дня на Левобережье будет туман. Из-за этого видимость будет 200-500 м. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на Сочельник будет достаточно тепло. Температура воздуха может вырасти до +15 градусов. Незначительный мороз ожидается только в западных областях.

На территории западных, Житомирской и Черниговской областей будет мокрый снег. На остальной территории Украины 24-го декабря без осадков. На юге будет порывистый ветер.

25-го декабря ожидается снег в западных областях, а на юге - дожди. Ночью на западе температура воздуха опустится до -2...-6 градусов. В то же время уже днем потеплеет до +1...+6 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 24 декабря
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: ventusky

Погода 24 декабря

В Украине 24 декабря будет облачно. В этот день дождь и мокрый снег ожидают в западных, северных и Винницкой областях. Туман прогнозируют на Левобережье страны. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. На Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 14°. На высокогорье Карпат небольшой снег; температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 24 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градуса.

погода 24 декабря
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: meteoprog

Погода 24 декабря в Киеве

В Киеве 24 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 24 декабря
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 21 и 22 декабря. Он отметил, что в Украине ударит аномальное тепло и рассказал, где подскочит температура и будут дожди, кое-где с мокрым снегом.

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ударит весенняя температура - стало известно, когда в Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +12 градусов.

Также сообщалось, что будут лить дожди и влупит +12 - Украину атакует сильное потепление. Синоптики предупреждают об очень сильных порывах ветра.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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