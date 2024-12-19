Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

Вы узнаете:
- Когда в Украину придет потепление
- Где объявили мощное штормовое предупреждение
- Где синоптики прогнозируют дождь
Погода в Украине 20 декабря будет более теплой, но дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили III уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 декабря в Украину придет теплая погода. Местами температура воздуха повысится до +12 градусов. В западных областях будут дожди.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 20 декабря
В Украине 20 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день дожди прогнозируют в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях; в Карпатах будет снег. В Приазовье и в Крыму будет туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра в Карпатах - 17-22 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на крайнем западе и юге страны местами 5-7° тепла; днем 3-8° тепла, в центральных, южных областях и в Крыму 9-14°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +12
По данным meteoprog, 20 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +6...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до +1...+5 градусов.
Погода 20 декабря в Киеве
В Киеве 20 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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