Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

Синоптики предупреждают об очень сильных порывах ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украину придет потепление

Где объявили мощное штормовое предупреждение

Где синоптики прогнозируют дождь

Погода в Украине 20 декабря будет более теплой, но дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили III уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 декабря в Украину придет теплая погода. Местами температура воздуха повысится до +12 градусов. В западных областях будут дожди.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: ventusky

Погода 20 декабря

В Украине 20 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день дожди прогнозируют в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях; в Карпатах будет снег. В Приазовье и в Крыму будет туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра в Карпатах - 17-22 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на крайнем западе и юге страны местами 5-7° тепла; днем 3-8° тепла, в центральных, южных областях и в Крыму 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 20 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +6...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до +1...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: meteoprog

Погода 20 декабря в Киеве

В Киеве 20 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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