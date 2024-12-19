Погода на Рождество в Украине: будет ли снег и мороз

В начале следующей недели в Украине могут начаться атмосферные процессы с северо-запада, рассказала синоптик.

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Какой будет погода в Украине на Рождество / Фото: pixabay.com

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Какой будет погода на Рождество

Будет ли снег на праздники

Погода в Украине в ближайшую неделю не изменится. На Рождество, 25 декабря, синоптики обещают температуру воздуха около нуля, но возможен небольшой плюс. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"У нас то атмосферный фронт со смешанной фазой осадков, то потом снова определенное прекращение осадков и немного прохладнее ночи по причине прояснений", — рассказала она в комментарии 24 каналу.

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В начале следующей недели в Украине могут начаться атмосферные процессы с северо-запада.

"В принципе они будут держаться вплоть до конца месяца", — сказала Птуха.

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Будет ли снежный покров на праздники, зависит от температуры. Если она будет чуть ниже нуля, хоть на 2 градуса опустится, то уже будет и снег, и снежный покров. Если же выше – все будет падать и сразу таять.

При этом синоптик не стала прогнозировать, какой будет погода на Новый год, поскольку до 31 декабря осталось еще много времени.

Какой будет погода в Украине на Новый год - последние новости

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2025. В частности, 31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С.

В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.

В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег.

Прогноз погоды на Новый год для Юга Украины сулит тихие и спокойные дни без мороза.

Погода в Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.

Как сообщал Главред, Украину атаковала сильная магнитная буря. Она началась 11 декабря. 18-19 декабря буря будет на уровне трех баллов, после чего достигнет минимума.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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