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Будет "трусить" почти 10 дней: Украина под атакой мощной магнитной бури

Ангелина Подвысоцкая
17 декабря 2024, 06:00
816
Магнитная буря начала сильно затягиваться, будучи на отметке в почти 6 баллов.
магнитная буря
Украина под атакой почти 6-балльной магнитной бури / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 11 декабря. Она ударила с трехбалльной мощностью. На таком уровне она продержалась три дня. После этого мощность бури внезапно выросла и достигла почти 6-ти баллов.

видео дня

Магнитная буря начала сильно затягиваться. На высоких отметках она продержится целых 4 дня - до 17 декабря включительно. Ожидается, что после этого буря пойдет на спад. 18-19 декабря она будет на уровне трех баллов, после чего достигнет минимума.

магнитная буря
Украина под атакой почти 6-балльной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 17 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 33 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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