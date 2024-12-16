Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде

В Украину идет потепление, но уже через несколько дней температура воздуха снова начнет падать.

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Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где объявили мощное штормовое предупреждение

Где синоптики прогнозируют +12

Погода в Украине 17 декабря будет более теплой, но дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На высокогорье Закарпатской области из-за снегопадов и метелей ожидается снеголавинная опасность. Там объявили III уровень опасности.

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Почти во всех областях Украины, кроме Закарпатья, будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. Это может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что начало недели в Украине будет ветреным и влажным. На северо-востоке ожидается мокрый снег, а на территории других областей - дожди. Будут очень сильные порывы ветра - до 25 м/с.

В связи с потеплением температура воздуха может повыситься до +12 градусов. В течение среды-четверга осадков станет меньше, ветер ослабеет в четверг. А уже в воскресенье, 22 декабря, в Украину снова придет похолодание.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: ventusky

Погода 17 декабря

В Украине 17 декабря будет облачно. В этот день мокрый снег и дожди прогнозируют в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны; на юге будет дождь. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 17 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до 0...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: meteoprog

Погода 17 декабря в Киеве

В Киеве 17 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с. Там объявили І уровень опасности.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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