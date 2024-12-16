Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде

Ангелина Подвысоцкая
16 декабря 2024, 19:00
295
В Украину идет потепление, но уже через несколько дней температура воздуха снова начнет падать.
погода
Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • Где объявили мощное штормовое предупреждение
  • Где синоптики прогнозируют +12

Погода в Украине 17 декабря будет более теплой, но дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На высокогорье Закарпатской области из-за снегопадов и метелей ожидается снеголавинная опасность. Там объявили III уровень опасности.

видео дня

Почти во всех областях Украины, кроме Закарпатья, будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. Это может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что начало недели в Украине будет ветреным и влажным. На северо-востоке ожидается мокрый снег, а на территории других областей - дожди. Будут очень сильные порывы ветра - до 25 м/с.

В связи с потеплением температура воздуха может повыситься до +12 градусов. В течение среды-четверга осадков станет меньше, ветер ослабеет в четверг. А уже в воскресенье, 22 декабря, в Украину снова придет похолодание.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 17 декабря
Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: ventusky

Погода 17 декабря

В Украине 17 декабря будет облачно. В этот день мокрый снег и дожди прогнозируют в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны; на юге будет дождь. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 17 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до 0...+3 градусов.

погода 17 декабря
Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: meteoprog

Погода 17 декабря в Киеве

В Киеве 17 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с. Там объявили І уровень опасности.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 17 декабря
Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде

Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде

19:00Синоптик
Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца: чего ждать дальше

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца: чего ждать дальше

18:24Мир
Отключения света отменили: в Укрэнерго дали прогноз на 17 декабря

Отключения света отменили: в Укрэнерго дали прогноз на 17 декабря

18:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

Последние новости

19:33

Кейс с "появлением Бойко": почему он отнюдь не тупой

19:10

Почему я скептически отношусь к идее размещения миротворцевмнение

19:05

Вступление в войну с Западом: решится ли Россия ударить по миротворцам - Горбач

19:00

Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде

18:56

Как стирать пуховик на пуху: на удивление простой, но эффективный способ

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
18:32

"Это прорыв": в Украине появилось лазерное оружие и развивается проект дрона-"матки"

18:24

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца: чего ждать дальше

18:19

Отключения света отменили: в Укрэнерго дали прогноз на 17 декабря

18:04

"Не думал о поиске убежища": Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

Реклама
17:30

Серьезный конкурент Оливье: блогер поделилась невероятным рецептом салата Марфа

17:26

Быстрое "падение" цен: в Украине подешевел популярный продукт

17:22

Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

16:54

Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

16:38

"Сила Жизни - Опора бизнеса" - более 250 участников проекта улучшили свое ментальное здоровье актуально

16:36

Сообщение об издевательствах над военными: Сырский инициировал проверку - детали

16:18

Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

16:07

"Скептически отношусь": эксперт сомневается во введении миротворцев в Украину

15:26

"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

15:15

Тряпку можно выкладывать: как предотвратить запотевание окон в машине

15:02

Cколько можно хранить яйца в холодильнике: неожиданный ответ сразит наповал

Реклама
14:58

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

14:11

Бросают в бой без бронетехники: в ЦПД рассказали, как РФ уничтожает войска КНДР

14:09

Ситуация в Курахово осложнена, враг доминирует в живой силе - ОСГВ "Хортица"

14:04

Путин пригрозил "Орешником": в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты

13:31

Как предотвратить засорение раковины жиром: сантехник дал 3 решения

13:14

Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

13:13

На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

13:07

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

13:07

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

12:35

Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФФото

12:23

"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

12:09

Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

12:05

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

12:04

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

11:52

Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

11:19

Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

11:19

Китайский гороскоп на завтра 17 декабря: Змеям - гнев, Обезьянам - трата денег

11:14

Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

11:08

СБУ дронами уничтожила склад российских боеприпасов в Донецкой области - СМИ

10:57

"Либо Украина, либо Путин": Кулеба сомневается в скором окончании войны

Реклама
10:38

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

10:36

Путинист Филипп Киркоров публично унизил Максима Галкина - что произошло

09:57

До полутора тысяч ракет: авиаэксперт предупредил об угрозе новых массированных ударов

09:41

"Что у нее внутри": Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая живет в РФ

09:39

Почему на самом деле Санта-Клаус носит красноеВидео

09:26

Оккупанты продвинулись возле 6 сел на Донбассе — DeepState

09:26

Гороскоп на завтра 17 декабря: Девам - внезапная прибыль, Стрельцам - море удачи

09:25

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

"Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей

09:09

Оккупанты в Крыму ожидают прорыва ВСУ: ситуация изменилась - АТЕШ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять