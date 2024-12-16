Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

Уже в среду-четверг осадков будет меньше, а температура воздуха начнет снижаться.

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В Украине изменится погода 17 декабря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода 16 декабря

Когда в Украине снизится температура воздуха

Во вторник, 17 декабря, Украина будет находиться среди атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине ожидается сильный ветер.

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"Штормовые порывы ветра будут достигать 17-22, местами до 25 метров в секунду.", - написала синоптик.

Она отметила, что температура воздуха в течение 17 декабря будет в пределах +4...+9 градусов, на юге воздух прогреется до +7...+12 градусов и только на северо-востоке будет 0...+4 градуса.

В Киеве во вторник будет ветрено, порывы до 15-20 метров в секунду. Будет идти дождь. В течение дня температура воздуха составит +5...+7 градусов.

"В течение среды-четверга осадков станет меньше, ветер ослабнет в четверг, температура воздуха снизится в воскресенье.", - резюмировала Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 16 декабря погода в Украине будет более теплой, но ветреной. На территории западных, северных и центральных областей синоптики объявили ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные порывы ветра - 25-28 м/с.

Известно, что погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а большая часть дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Недавно синоптики рассказывали, какой будет погода на Новый год. По их данным, в центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег. В то же время погода в Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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