Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

Марина Фурман
16 декабря 2024, 14:58
192
Уже в среду-четверг осадков будет меньше, а температура воздуха начнет снижаться.
погода
В Украине изменится погода 17 декабря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 16 декабря
  • Когда в Украине снизится температура воздуха

Во вторник, 17 декабря, Украина будет находиться среди атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине ожидается сильный ветер.

видео дня

"Штормовые порывы ветра будут достигать 17-22, местами до 25 метров в секунду.", - написала синоптик.

Она отметила, что температура воздуха в течение 17 декабря будет в пределах +4...+9 градусов, на юге воздух прогреется до +7...+12 градусов и только на северо-востоке будет 0...+4 градуса.

В Киеве во вторник будет ветрено, порывы до 15-20 метров в секунду. Будет идти дождь. В течение дня температура воздуха составит +5...+7 градусов.

"В течение среды-четверга осадков станет меньше, ветер ослабнет в четверг, температура воздуха снизится в воскресенье.", - резюмировала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 16 декабря погода в Украине будет более теплой, но ветреной. На территории западных, северных и центральных областей синоптики объявили ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные порывы ветра - 25-28 м/с.

Известно, что погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а большая часть дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Недавно синоптики рассказывали, какой будет погода на Новый год. По их данным, в центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег. В то же время погода в Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

15:26Украина
Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

14:58Синоптик
РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

13:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Последние новости

16:18

Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

16:07

"Скептически отношусь": эксперт сомневается во введении миротворцев в Украину

15:26

"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

15:15

Тряпку можно выкладывать: как предотвратить запотевание окон в машине

15:02

Cколько можно хранить яйца в холодильнике: неожиданный ответ сразит наповал

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
14:58

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

14:11

Бросают в бой без бронетехники: в ЦПД рассказали, как РФ уничтожает войска КНДР

14:09

Ситуация в Курахово осложнена, враг доминирует в живой силе - ОСГВ "Хортица"

14:04

Путин пригрозил "Орешником": в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты

Реклама
13:31

Как предотвратить засорение раковины жиром: сантехник дал 3 решения

13:14

Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

13:13

На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

13:07

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

13:07

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

12:35

Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФФото

12:23

"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

12:09

Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

12:05

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

12:04

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

11:52

Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

Реклама
11:19

Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

11:19

Китайский гороскоп на завтра 17 декабря: Змеям - гнев, Обезьянам - трата денег

11:14

Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

11:08

СБУ дронами уничтожила склад российских боеприпасов в Донецкой области - СМИ

10:57

"Либо Украина, либо Путин": Кулеба сомневается в скором окончании войны

10:38

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

10:36

Путинист Филипп Киркоров публично унизил Максима Галкина - что произошло

09:57

До полутора тысяч ракет: авиаэксперт предупредил об угрозе новых массированных ударов

09:41

"Что у нее внутри": Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая живет в РФ

09:39

Почему на самом деле Санта-Клаус носит красноеВидео

09:26

Оккупанты продвинулись возле 6 сел на Донбассе — DeepState

09:26

Гороскоп на завтра 17 декабря: Девам - внезапная прибыль, Стрельцам - море удачи

09:25

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

"Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей

09:09

Оккупанты в Крыму ожидают прорыва ВСУ: ситуация изменилась - АТЕШ

09:03

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

08:33

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:18

Войска КНДР и РФ столкнулись с большими трудностями в Курской области - ISW

07:59

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря

Реклама
07:55

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

07:53

Отключение света в Украине — графики на 16 декабря (обновляется)

06:52

Партия Шольца исключила в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины

06:06

Трамп, изоляционизм и уроки истории: повторит ли Америка ошибки прошлого?мнение

04:56

Большинство неправильно использует сушилку: как быстро высушить штаны дома

03:30

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

02:30

По каким целям могут запустить "Орешник": тревожный прогноз нового удара РФ

00:10

Почему в СССР в чай добавляли соду: ответ удивит многих

15 декабря, воскресенье
23:13

Что делать, когда потеет лобовое стекло: простой и бюджетный лайфхак для водителей

22:49

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять