Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили II уровень опасности во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где объявили штормовое предупреждение

Где синоптики прогнозируют +8

Погода в Украине 16 декабря будет более теплой, но ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории западных, северных и центральных областей синоптики объявили II уровень опасности. Там ожидаются сильные порывы ветра - 25-28 м/с.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будут сложные погодные условия. В большинстве областей пройдут снег, мокрый снег и дождь. Возможно налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

16 декабря ожидается оттепель. В течение дня температура воздуха повысится до +7 градусов. В то же время будет очень сильный ветер.

"Подумайте уже сегодня, где парковать автомобиль, как укрепить то, что плохо закреплено, подальше от ветвистых деревьев, от билбордов, позабирайте с открытых балконов то, что полегче - не шутите со штормовым ветром! И кстати, такой сильный ветер продержится несколько дней - строители, позаботьтесь о рабочих планах особенно тщательно... Понятно, что такое резкое изменение погоды может повлиять на метеопатов, ухудшить состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами, провоцировать ДТП и т.д.", - говорится в сообщении.

Ближайшее похолодание ожидается в Украине, ориентировочно, с 23-24-го декабря.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: ventusky

Погода 16 декабря

В Украине 16 декабря будет облачно. В этот день мокрый снег, снег и дождь прогнозируют во многих областях Украины. Синоптики предупреждают о гололеде, гололедице и налипании мокрого снега. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 25-28 м/с.

"Температуры на востоке северо-востоке страны ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 16 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до 0...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода 16 декабря в Киеве

В Киеве 16 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - до 28 м/с. Там объявили II уровень опасности.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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