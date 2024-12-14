Накроет внезапное потепление, но будет сыпать снег: какой будет погода в воскресенье

Синоптики предупреждают, что во многих областях будет гололед и гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда в Украину придет потепление

Когда может сойти снежная лавина

Где синоптики прогнозируют -6

Погода в Украине 15 декабря будет теплее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

16 декабря из-за снегопадов могут сойти лавины на высокогорье Ивано-Франковской области. Там объявлен 3 уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину в воскресенье, 15 декабря, регионы начнет накрывать потепление. В течение воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели. На следующей неделе максимальная температура воздуха повысится вплоть до +7 градусов. В этот период возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: ventusky

Погода 15 декабря

В Украине 15 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день мокрый снег и дождь прогнозируют на юге и востоке. Синоптики предупреждают о гололеде, гололедице и налипании мокрого снега. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-10 м/с.

"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -6

По данным meteoprog, 15 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +2...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -6...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: meteoprog

Погода 15 декабря в Киеве

В Киеве 15 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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