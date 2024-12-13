Ударит -14 градусов и будет идти снег: в Украине резко изменится погода

В некоторых областях будут сильные морозы, а также налетит порывистый ветер.

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Погода в Украине - ударит -14 градусов и будет идти снег/ УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях усилятся морозы и будет до -14 градусов

Сколько продержится похолодание и когда будет потепление

Когда будут идти снег и мокрый снег

Погода в Украине стала холоднее - наше государство накрыло ощутимое похолодание. При этом в субботу, 14 декабря, температура воздуха еще сильнее опустится в минуса.

В некоторых областях в субботу может быть даже до -14 градусов. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Похолодание пришло в Украину. Завтра, 14-го декабря, похолодание окрепнет еще на несколько градусов. Ближайшей ночью ожидается -7...-12 градусов, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях образуется временно островок низкой температуры воздуха, местами до -14 градусов. Завтра днем в большинстве областей Украины предполагается -2...-5 градусов, в Одесской области, в Крыму, на Закарпатье около нуля", - отметила синоптик.

Она добавила, что в субботу днем и ночью в Украине осадков не ожидается. Но стоит быть готовыми к порывистому юго-западному ветру.

Погода в Украине 14 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Украине 14 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 14 декабря

В Киеве в субботу ожидается сухая морозная ветреная погода. Ночью столбики термометров будут показывать около -10 градусов, а днем -3...-5 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине будет потепление

Но похолодание задержится не надолго. Уже в воскресенье, 15 декабря, в нашем государстве будет становиться теплее. И в течение воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели.

"А на следующей неделе максимальная температура воздуха будет достигать +2...+7 градусов", - отметила Диденко.

В то же время она предупредила, что переход от антициклона к циклону с атмосферными фронтами традиционно будет сопровождаться увеличением облачности и осадками.

"Подытожим. В субботу морозно, ветрено, но сухо и даже солнечно. В воскресенье, 15-го декабря, мороз будет отступать, однако увеличится облачность, появятся осадки. А поскольку теплый воздух еще не успеет полностью отогнать мороз, то и осадки ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега, на дорогах будет сложно, примите это во внимание", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 15 декабря/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит сильное похолодание - синоптик сказала, когда в Украине усилятся морозы. Синоптик назвала дату похолодания и предупредила о снеге в ряде областей нашего государства.

Также сообщалось, что Украину будет засыпать снегом и ударит -14 - было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут очень сильные порывы ветра.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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