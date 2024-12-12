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Украину будет засыпать снегом и ударит -14: объявлено штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
12 декабря 2024, 19:44обновлено 12 декабря, 21:05
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Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут очень сильные порывы ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет потепление
  • В каких областях будет снег
  • Где синоптики прогнозируют -5

Погода в Украине 13 декабря будет снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях Украины, кроме западных, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что антициклон вытеснит остатки осадков и будет сухо. В то же время предупреждается о том, что может быть снег и штормовой ветер. Ближайшей ночью украинцы почувствуют похолодание. Ночью и днем прогнозируют морозы.

В ночь на 14 декабря температура воздуха местами может упасть до -14 градусов. В то же время уже с 15 декабря в Украину придет потепление, а 16 декабря ожидается оттепель.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 13 декабря
Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / фото: ventusky

Погода 13 декабря

В Украине 13 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день во многих областях Украины синоптики прогнозируют снег и гололед. Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза; днем 1-6° мороза, в южной части и на Закарпатье около 0°; на высокогорье Карпат ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -5

По данным meteoprog, 13 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -5...+-2 градусов.

погода 13 декабря
Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / фото: meteoprog

Погода 13 декабря в Киеве

В Киеве 13 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15:20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 декабря
Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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